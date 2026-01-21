“Jodar ricorda Sinner”: Alcaraz non basta, la Spagna celebra il nuovo Rafa. Jannik stufo: “Sempre le stesse domande”

Il giovane talento spagnolo scatena paragoni importanti ma il riferimento non è il connazionale Alcaraz ma Sinner. E Jannik ammette le domande che non sopporta più: “Rispondo sempre allo stesso modo”

Come da tradizione i primi giorni degli Australian Open riservano sempre storie interessanti. Il primo slam della stagione apre le porte sul nuovo anno agonistico e anche su nuovi possibili protagonisti e tra questi c’è anche il 19enne spagnolo Rafa Jodar. E’ lui una delle storie del torneo e in Spagna già arrivano paragoni eccellenti: non con il connazionale Carlos Alcaraz, ma con Jannik Sinner.

In Spagna sono pazzi di Rafa Jodar

L’ultima grande promessa del tennis spagnolo. Se l’Italia nelle ultime stagioni è stata una sorta di faro del movimento tennis, ora la Spagna prova a reclamare un ruolo che è stato suo per molti anni. Del resto passare dal talento di Rafa Nadal a quello di Carlos Alcaraz, non è una fortuna da poco. E non mancano le speranze per il futuro, nei mesi scorsi si è parlato a lungo del giovanissimo Martìn Landaluce, ora è la volta di Rafa Jodar. Il 19enne ha attirato le attenzioni di tutti riuscendo a conquistare il tabellone principale degli Australian Open passando dalle qualificazioni e poi ha continuato il suo percorso vincendo il primo turno contro il giapponese Sakamoto.

I paragoni con Sinner

Il talento di Jodar è diventato uno degli argomenti più caldi in Spagna e ovviamente come spesso capita ai nuovi talenti emergenti arriva immediato il momento dei paragoni. Ma a differenza di quanto ci si possa aspettare il riferimento non è a Carlos Alcaraz ma a Jannik Sinner. L’ex tennista Alberto Romero non ha dubbi: “Per me il riferimento è Sinner per il suo modo di stare in campo ma anche per la sua altezza e le sue leve. Lo ricorda molto”. La pensa allo stesso modo anche Roberto Carretero che commenta gli Australian Open per Movistar: “A me ricorda molto Sinner, ha uno stile molto simile e può avere anche lo stesso tipo di evoluzione nel corso del tempo. Certo che ora guadagnerà molti punti, poi dovrà essere bravo a gestirlo ma per me è una cosa che potrà fare molto tranquillamente. Lo vedo capace di entrare presto nella Top1o”.

Jannik stufo: “Sempre le stesse domande”

Una domanda per metterlo in imbarazzo, Jannik Sinner nel suo intervento al podcast Pod Laver Arena è stato costretto a scegliere il suo improbabile compagno di doppio tra Nick Kyrgios e il dittatore coreano Kim Jong-un ma dopo questo momento di imbarazzo, c’è stato anche qualche passaggio divertente. L’azzurro è stato anche stuzzicato sulla domanda che è stufo di sentire a ogni media day: “Non è una in particolare ma il problema è che sono sempre le stesse domande. Come ti senti a essere tornato, come è andata la offseason. E la verità è che io rispondo sempre allo stesso modo”.