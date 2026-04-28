Sinner, Jodar non si nasconde e si fa spavaldo: “So che posso batterlo”. L’Atletico Madrid salva Jannik

A Madrid uno spavaldo Jodar sente di avere la possibilità di sorprendere Sinner, che intanto può sorridere grazie all'Atletico Madrid, che ha evitato che la sfida con Rafa di disputasse tardi la sera

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Senza Carlos Alcaraz Madrid ha trovato nella sorpresa Rafael Jodar il proprio nuovo beniamino. Ecco allora che il quarto di finale contro Jannik Sinner diventa forse la partita più attesa del torneo dai tifosi di casa. Una partita con un chiaro favorito, ma non per il giovane spagnolo, che è convinto di avere le sue chance di sorprendere il numero 1 al mondo, salvato dal rischio di dover scendere in campo in tarda serata dalla presenza della sfida tra Atletico Madrid e Arsenal valevole per l’andata delle semifinali di Champions League.

Jodar loda Sinner

Dopo la bella vittoria su Vit Kopriva per Jodar è arrivato subito il momento di pensare alla prossima, affascinante, sfida che lo attende, quella contro il numero 1 al mondo Sinner, che Rafa ha elogiato in conferenza stampa: “Una partita molto difficile. Cercherò di giocare al meglio, imparare molto e mantenere la stessa mentalità, fiducioso di avere le mie possibilità di vincere. Jannik è un grande giocatore, sarà una partita molto bella domani e non vedo l’ora di giocare contro di lui per la prima volta qui a Madrid. È molto emozionante. Jannik è un giocatore eccezionale a tutto tondo, lo si vede in ogni partita che gioca. È sempre molto concentrato, con una grande mentalità. Questo lo aiuta molto durante le partite. Ovviamente, ha un ottimo dritto e un ottimo rovescio. È un grande giocatore. Se voglio fare bene, dovrò dare il massimo”.

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Jodar spavaldo: “Posso battere Sinner”

Nonostante la consapevolezza di trovarsi di fronte il miglior giocatore al mondo in uno dei suoi momenti migliori della carriera, Jodar è convinto di avere le sue chance di battere Sinner, anche se sa che non sarà affatto semplice: “Affronterò un punto alla volta; c’è ancora molta strada da fare prima di poterci pensare. So che se gioco bene, con la giusta mentalità e un buon tennis, avrò la possibilità di vincere. Devo fare molto bene quello che ho fatto finora, concentrandomi più sul mio gioco che su quello dell’avversario”.

L’Atletico Madrid salva Jannik: l’orario della partita con Jodar

Intanto per Sinner arrivano buone notizie dopo che oggi si era lamentato del fatto che a Madrid l’ultimo match della giornata può anche terminare ben oltre la mezzanotte, obbligando i giocatori a fare le ore piccole. Vista l’attesa per quest’incontro molti temevano che gli organizzatori avrebbero optato per posizionarlo nello slot serale.

A salvare Jannik dal timore di dover andare a letto tardi e ritrovarsi con poco riposo per l’eventuale successivo match c’è però la Champions League e, soprattutto, l’Atletico Madrid, che proprio mercoledì sera sarà impegnato l’Arsenal per l’andata della semifinale della massima competizione calcistica europea. Questo con ogni probabilità il motivo che ha spinto gli organizzatori del “1000” spagnolo a programmare la sfida tra Sinner e Jodar alle 16:00, in modo da evitare di correre il rischio di sovrapporsi alla sfida di Champions che si terrà proprio a Madrid.