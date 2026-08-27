Il numero uno del tennis mondiale ha fatto visita alla Juventus alla Continassa e incontrato Spalletti, Locatelli e i bianconeri. Faccia a faccia anche con Yildiz

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Jannik Sinner ospite della Juventus. Le porte della Continassa si sono aperte per il numero uno del ranking mondiale, attualmente fermo ai box per un’infiammazione al ginocchio. Niente US Open per l’altoatesino, che ha una voglia matta di tornare al più presto in pista per respingere l’assalto di Zverev e del rientrante Alcaraz. Intanto, dopo l’ultimo controllo effettuato due giorni fa al J-Medical, Sinner ha fatto visita alla Juve e incontrato Spalletti e i calciatori bianconeri. Compreso Yildiz, la stella turca che sarà costretta a uno stop di tre mesi in seguito all’infortunio subito nella prima giornata di campionato contro il Frosinone.

Juventus, Sinner alla Continassa: l’incontro con Yildiz

Il più forte tennista del mondo e il numero dieci della Juventus, l’elemento di maggior qualità e talento della squadra, entrambi costretti ai box. Nelle immagini diffuse sui social dal club bianconero si vede Sinner interagire con Spalletti, capitan Locatelli e gli altri calciatori della prima squadra. Ma a colpire è soprattutto il faccia a faccia con Yildiz: due campioni obbligati a un riposo forzato in attesa di tornare protagonisti in campo.

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C’è da scommettere che il blitz del fuoriclasse di San Candido abbia fatto bene all’umore del turco, alle prese con un lungo stop dopo l’infortunio al piede sinistro. Yildiz dovrà affrontare un percorso di recupero delicato e, al momento, è difficile sbilanciarsi sui tempi esatti del rientro. Molto dipenderà dalla risposta del calciatore e dal decorso dell’intervento. Ma la stima è di tre mesi fuori.

Lo scambio di battute con Spalletti e il messaggio ai calciatori

Spalletti è da sempre un grande estimatore di Sinner, del quale ha più volte sottolineato qualità, mentalità e capacità di reagire alle difficoltà. Jannik, invece, tifa per il Milan, ma la sua visita allo Juventus Training Center non poteva che essere graditissima. Il tecnico di Certaldo, davanti ai suoi calciatori, ha elogiato il numero uno del tennis mondiale soffermandosi su una caratteristica che sicuramente vorrebbe vedere anche nella sua squadra: “Nessuno sa ribaltare le difficoltà del match come te”.

Sinner ha quindi risposto rivolgendosi anche ai calciatori bianconeri, con un messaggio legato alla gestione della pressione e alle scelte da prendere durante una partita: “Il risultato è una conseguenza di quali scelte prendi in campo, c’è sempre pressione”. Parole che fotografano la mentalità del campione altoatesino, abituato a trasformare le difficoltà in una spinta per migliorare.

La reazione dei tifosi bianconeri alla visita di Sinner

I tifosi della Juventus si sono letteralmente scatenati sui social. E a Jannik chiedono di insegnare alla squadra come si diventa numeri uno. Del resto, nelle ultime stagioni la Juventus ha regalato ben poche soddisfazioni e l’arrivo alla Continassa di un campione abituato a vincere ha inevitabilmente generato entusiasmo. “Sinner, benedici quel campo e i giocatori uno per uno. Fallo, anche se sei milanista”, chiede Francesca su X. “Che imparino da lui come si vince e come si fa a diventare campioni”, scrive Luca. “È da quando è andato via CR7 che non c’è più un fenomeno che calpesta i campi della Continassa. Prendete esempio. Grande Jan”, aggiunge Transformers356. Neurwen consiglia invece alla società di osare: “Mettetelo sotto contratto e fatelo giocare dove vuole. Forza Jannik!”. Veritas Max, infine, riassume così il sentimento di una parte della tifoseria: “L’unico top player là in mezzo”.