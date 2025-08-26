Sinner-Kopriva, orario e dove vedere (gratis) l'esordio di Jannik: quel record di Laver, Federer e Djokovic

Caccia alla quarta finale Slam in un anno, impresa riuscita solo ai tre "grandi" e, quasi un secolo fa, a Crawford. Dopo il ceco per il numero 1 un tabellone da brividi.

Le immagini di Jannik Sinner stravolto e costretto al ritiro a Cincinnati sembrano ormai lontane anni luce. I video col volto sorridente, sereno e rassicurante del numero 1 durante gli allenamenti newyorchesi (l’ultimo contro Safiullin, avversario dalle caratteristiche simili a quelle del primo rivale agli US Open) hanno fatto il giro del web, restituendo certezze – più che al rosso di San Candido e al suo team, che non le avevano mai perse – a tanti tifosi e appassionati del fenomeno italiano. L’attesa per il debutto in campo agli US Open sta per terminare: è tutto pronto all’Arthur Ashe per l’esordio del campione in carica.

Chi è Vit Kopriva, il primo avversario di Jannik Sinner

L’appuntamento è fissato intorno alle 19 italiane sul campo principale del torneo di Flushing Meadows, secondo incontro del giorno di un programma aperto alle 17.30 dalla sfida tra Iga Swiatek ed Emiliana Arango. A seguire, il match tra Jannik Sinner e Vit Kopriva, giocatore di 28 anni di nazionalità ceca, tesserato in Italia e specialista sulla terra rossa: nei Challenger nostrani è sistematicamente uno dei favoriti. Sul cemento non dovrebbe esserci storia. Kopriva occupa la posizione numero 89 del ranking e nel corso dell’estate ha vinto una sola partita su questa superficie, al primo turno di Winston-Salem contro Sebastian Ofner. Le altre tre le ha perse tutte.

US Open, tabellone non facile per il numero 1 del ranking

Un ostacolo non troppo alto al debutto per Sinner, che poi però dovrà far i conti con un tabellone piuttosto duro. Che dovrebbe riservargli, in successione, una serie di avversari insidiosi, dall’australiano Popyrin al canadese Shapovalov, uno dei “nemici” più accesi nei giorni caldi del caso Clostebol. E poi, stando al ranking, dovrebbe essere la volta di Tommy Paul agli ottavi, di Jack Draper nei quarti e di Sascha Zverev in semifinale. Tutto, ovviamente, solo sulla carta perché poi il campo – come da tradizione – arriverà a sconvolgere tutto, ponendo sulla strada di Jannik altri rivali.

Sinner, caccia al record di Laver, Federer, Djokovic (e Crawford)

In questa edizione degli US Open, oltre che difendere il titolo del 2024 e la prima posizione nella classifica ATP dagli assalti di Carlos Alcaraz, Sinner va a caccia di uno storico record: soltanto tre campioni in Era Open hanno raggiunto quattro finali Slam su quattro nello stesso anno. Si tratta di Rod Laver nel 1969 (e le vinse tutte e quattro, centrando il Grande Slam), di Roger Federer nel 2006, 2007 e 2009 e di Novak Djokovic nel 2015, nel 2021 e nel 2023. Nel 1933, nella preistoria del tennis, l’impresa riuscì per la verità anche allo statunitense Crawford. Solo otto volte, dunque, l’exploit è riuscito: Sinner spera nella nona.

Sinner-Kopriva, orario e dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere, dunque, la prima esibizione di Jannik sul cemento dello Slam a stelle e strisce? Appuntamento fissato intorno alle 19 in pay-tv su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati. C’è anche la possibilità di guardare gratis il match di Sinner e tutto il torneo su SuperTennis, la tv della FederTennis visibile al canale 224 di Sky e sul 64 del digitale terrestre. Naturalmente, è prevista anche la diretta live testuale dell’incontro su Virgilio Sport.