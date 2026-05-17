Sinner, l’abbraccio con Panatta dopo la gioia strozzata: ma che imbarazzo con Mattarella. Ruud si vendica col calcio

Sinner scrive la storia a Roma riportando il titolo del singolare maschile degli Internazionali d'Italia tra le mani di un giocatore azzurro cinquant'anni dopo Panatta, con cui è stato protagonista di un bell'abbraccio a fine partita

Jannik Sinner chiude una domenica storica per il tennis italiano conquistando il titolo del singolare maschile degli Internazionali d’Italia cinquant’anni dopo l’ultimo successo azzurro targato Adriano Panatta, presente alla consegna insieme al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, che appare l’unica persona veramente in grado di togliere qualche sicurezza a Sinner. Grande protagonista anche Casper Ruud, che dopo aver cercato di tenere testa al numero 1 lo ha riempito di elogi, prendendosi però anche una simpatica rivincita calcistica sull’Italia.

La gioia strozzata del pubblico sul match point

È grande festa oggi al Foro Italico per il tennis italiano, con prima Simone Bolelli e Andrea Vavassori e poi Sinner che hanno completato una storica doppietta a livello maschile agli Internazionali d’Italia un anno dopo quella tutta femminile di Jasmine Paolini e Sara Errani. Una festa che però è partita con qualche istante di ritardo sul campo centrale in occasione della finale di Jannik, con la gioia del pubblico strozzata per qualche secondo in occasione del match point che ha regalato il titolo al numero 1.

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Tutta colpa di un paio di illusioni ottiche, con Sinner che inizialmente colpisce di dritto obbligando Ruud a un recupero in corsa che sembra andare fuori, facendo esplodere di gioia i tifosi. La palla però rientra e rimbalza in campo, ammutolendo gli spalti. Jannik però non si fa distrarre e chiude con un dritto che pizzica impercettibilmente la riga, con i tifosi che rimangono qualche istante come in apnea, fino al gesto del numero del numero 1 del mondo che alza le braccia al cielo, facendo capire che la palla è buona e l’impresa completata, con i festeggiamenti che possono dunque avere finalmente inizio.

L’abbraccio con Panatta

L’immagine più bella di questa giornata storica e di grande festa per il movimento italiano è senza dubbio l’abbraccio e il passaggio di testimone tra Sinner e l’ultimo giocatore azzurro a vincere questo torneo, Panatta, presente e passato del nostro tennis che si sono incontrati sul palco della cerimonia di premiazione, con Adriano, normalmente impassibile, che ha fatto trasparire un po’ di emozione per un’impresa che gli appassionati italiano hanno atteso la bellezza di cinquant’anni.

Sinner, che imbarazzo quando c’è Mattarella

Per Sinner anche qualche istante d’imbarazzo durante la cerimonia di premiazione. Tutta “colpa” del Presidente della Repubblica, che appare essere una sorta di kryptonite per il normalmente un po’ distaccato e sempre composto Jannik, che nel suo discorso ha ammesso la forte emozione quando si trova ad avere a che fare con Mattarella:

“È un grandissimo onore essere qui sul palco con Adriano (Panatta, ndr), signor Presidente (Mattarella, ndr) e Angelo (Binaghi, ndr), sono sempre molto emozionato quando c’è il signor Mattarella…in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni…non piacevoli. Adriano, dopo cinquant’anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, ovviamente non ti ho visto vincere qua, forse nemmeno i miei genitori si erano ancora messi insieme. È stato un giorno storico con il doppio, è incredibile. L’anno scorso Jas ha vinto sia il singolare che il doppio con Sara. Stiamo cercando di dare il meglio. Grazie ai tifosi per il supporto e per tutto ciò che mi avete dato”

La vendetta di Ruud

Onore però anche a Ruud, sempre estremamente sportivo e in grado di mettere in difficoltà durante la finale Sinner, non una cosa scontata negli ultimi mesi. Nel suo discorso post partita Casper ha poi elogiato Jannik, dimostrandosi quasi incredulo di fronte ai traguardi che sta raggiungendo: “Bravo Jannik. Ciò che stai facendo quest’anno è difficile da descrivere a parole, per qualcuno che gioca a tennis ad alti livelli quello che stai realizzando è davvero difficile da descrivere. È un onore vederti giocare e condividere il campo con te in questo stadio stupendo e nel Masters 1000 di casa tua, congratulazione a te per aver fatto la storia per te stesso, per il tuo Paese e per il tuo team”.

Dopo le belle parole per Sinner Ruud ha voluto elogiare anche tutto il movimento del tennis italiano, prendendosi però una simpatica “vendetta” nei nostri confronti ricordando le vittorie della Norvegia sull’Italia alle qualificazioni per i Mondiali di calcio: “Vorrei dire un’ultima cosa alla federazione italiana di tennis, state facendo un lavoro incredibile, con quello che sta facendo Jannik, ma non solo, dopo di lui avete sei, sette, otto giocatori incredibili, che stanno realizzando imprese incredibili. So che nel calcio al momento la storia è differente. Quando perdete contro la Norvegia, noi dobbiamo farci qualche battuta. Scherzi a parte voglio ringraziare il pubblico presente”.