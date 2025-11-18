Sinner l'italiano più vero: i critici per il no alla Davis sono spariti di colpo. E Alcaraz ora è a pezzi

Alla fine ha avuto ragione lui. Ancora una volta. Jannik Sinner s’è dimostrato il più italiano di tutti: ha guardato prima di tutto ai fatti suoi, alle sue esigenze, alle sue priorità. Si è garantito il “posto fisso” nell’elite del tennis trionfando nuovamente alle ATP Finals di Torino e riportando un successo economico, di pubblico e di popolarità senza precedenti per un tennista a queste latitudini. Ha messo su famiglia, ufficializzando la relazione con Laila Hasanovic, presentata anche ai genitori. E, ciliegina sulla torta, ha messo a tacere critiche e veleni. Fino a pochi giorni fa in tanti lo accusavano per il no alla Davis: ora sono spariti tutti. Dove sono finiti? Sul carro di Jannik, a festeggiare le sue vittorie. Un classico.
La storia si è ripetuta, insomma, visto che anche in precedenza Jannik aveva dribblato bufere e tempeste in cui s’era ritrovato dentro con la forza dei suoi successi. In Italia, del resto, funziona così: ti massacrano quando sei in difficoltà, ti esaltano quando sei al top. Siamo un popolo pronto costantemente ad accorrere “in soccorso del vincitore”, come sottolineava con acume Ennio Flaiano. E il caso di Sinner ne ha offerto la conferma, una volta di più. Dove sono finiti Gramellini, Vespa, Augias, quelli insomma che a più riprese e anche con acume, lo avevano stigmatizzato per il gran rifiuto delle Finals? Pure loro ora avranno esposto il bandierone di Jannik sul balcone, magari. E non c’erano dubbi in proposito. Fino al prossimo scandaletto, almeno.
Jannik, vincendo da dominatore a Torino, ha confermato la bontà delle sue decisioni sul finale di stagione. La priorità “doveva” essere l’appuntamento delle ATP Finals, snodo cruciale per far ripartire la caccia alla posizione numero 1 della classifica ATP. Non potevano essere le finali di Davis, appuntamento ormai marginale per il tennis, oltre che ennesimo “tour de force” proprio al termine di un’annata intensa e logorante. Ne sa qualcosa Carlos Alcaraz, che molti hanno osannato per il sì convinto alla Spagna. Un edema muscolare probabilmente lo costringerà al forfait: dovesse forzare e rischiare, potrebbe andare incontro a un grave infortunio.
Insomma, la visione di Jannik e del suo team si sta rivelando la più illuminata. E ora è giusto che il campione altoatesino si goda un po’ di riposo per ricaricare la spina in vista di una prossima stagione che si annuncia ancora più intensa e sfibrante, visto che sarà in campo anche in quei tre mesi in cui nel 2025 è rimasto forzatamente fermo per il caso Clostebol. Un paio di settimane di vacanza tra la sua Sesto e il mare con Laila Hasanovic, la bella fidanzata, e il cagnolino Snoopy, poi a dicembre l’inizio della preparazione per la nuova stagione a Dubai. Sono queste le scadenze più vicine per Jannik Sinner. L’italiano più vero di tutti.