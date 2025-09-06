Sinner, la certezza per la finale contro Alcaraz è Laila Hasanovic: ma i fan aspettano mamma Siglinde

La modella danese pizzicata in tribuna durante il match contro Auger-Aliassime a fare il tifo per Jannik: il popolo dei social spera in una sorpresa dei genitori del campione.

Pochi giorni fa era sul red carpet a Venezia, mentre il suo fidanzato (pardon: “amico speciale”) faceva strada agli US Open. Per le fasi finali dello Slam newyorchese, però, Laila Hasanovic ha voluto esserci personalmente. Ha disdetto tutti gli impegni dettati dal suo status di “modella e influencer” (anche questa sembra essere diventata una formuletta buona per tutte le occasioni) e si è catapultata a Flushing Meadows a fare il tifo per il suo Jannik. Le telecamere l’hanno pizzicata in tribuna, in qualche angolo dell’immenso Arthur Ashe Stadium, a sorridere e a zompettare a ogni punto di Sinner.

US Open, Laila Hasanovic al fianco di Jannik Sinner

C’è Laila, dunque, al fianco del fenomeno italiano in questa fase decisiva e culminante del torneo newyorchese. Ormai la loro storia è stata sdoganata, dopo gli iniziali dinieghi. I due non si nascondono più, non scappano da flash e obiettivi, si cercano con gli sguardi tra un punto e l’altro. La bella danese e il campione altoatesino, una coppia da urlo che promette di fare le fortune dei giornaletti di gossip americani. Ovviamente, la presenza della Hasanovic sembra essere scontata anche per l’ultimo atto del torneo, quando il centrale di Flushing Meadows potrebbe trasformarsi in una bolgia. Tutta o quasi per Carlos Alcaraz, ovviamente. Non sarebbe certo una novità.

Sinner senza i genitori per la finale contro Alcaraz?

Se una tifosa speciale è assicurata per Jannik, permane il mistero sulla presenza di un’altra figura molto importante. Un punto di riferimento – e non potrebbe essere altrimenti – per Sinner, ma anche per tantissimi suoi fan, che hanno imparato ad amarla e ad apprezzarla come, se non più, dello stesso rosso di San Candido. Stiamo parlando, ovviamente, di mamma Siglinde, su cui aleggia un piccolo giallo. Ci sarà in tribuna, insieme al marito Hanspeter e all’altro figlio Mark, a sostenere Jannik nella sfida più importante e decisiva, quella che mette in palio il titolo a New York, la posizione numero 1 in classifica e due milioni e mezzo di dollari di premio aggiuntivo?

I fan di Jannik sperano nella sorpresa di mamma Siglinde

Quest’anno la signora Sinner è stata avvistata a Parigi, all’ultimo atto del Roland Garros, dove non ha trattenuto le lacrime per l’esito rocambolesco della finale contro Carlitos. E a Londra per il primo trionfo di Jannik sull’erba più prestigiosa e ambita del tennis mondiale, quella di Wimbledon. Prima degli US Open lo stesso Sinner aveva spigato che i genitori non lo avrebbero seguito negli Stati Uniti perché “New York è troppo lontana, troppo affollata”. Ma i fan di Jannik non smettono di sperare in una sorpresa dell’ultimo momento. Un volo last minute, una trovata improvvisa ed estemporanea. Perché la mamma è sempre la mamma. E la signora Siglinde è diventata col tempo un mito indiscusso del web.