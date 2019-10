Sinner, la corsa si ferma contro Wawrinka

Si arresta in semifinale l'entusiasmante corsa di Jannik Sinner nel torneo di Anversa. Il tennista altoatesino si è infatti arreso in due set a Stanislas Wawrinka, che si è imposto per 6-3 6-2.

Sinner era partito bene strappando subito il servizio al più esperto e titolato avversario, che ha però presto ripreso in mano il match conducendolo vittoriosamente al termine in poco più di un'ora.

A causa di questa sconfitta Sinner ha mancato l'ingresso tra i primi 100 della classifica Atp.

SPORTAL.IT | 19-10-2019 18:22