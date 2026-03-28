Sinner, la puntura di Wawrinka: “Sogno un match con Alcaraz”. Ecco quando si gioca la finale con Lehecka

Lo svizzero che in passato è stato molto critico nei confronti di Sinner, rivela l’ultimo sogno nella stagione che lo porta al ritiro. Jannik in campo alle 21 con Lehecka ma c’è l’incognita maltempo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Stan Wawrinka è alla sua last dance. Il 40enne tennista svizzero ha annunciato il ritiro a fine stagione ma prima di mettere fine a una carriera straordinaria, vuole realizzare l’ultimo sogno: quello di giocare contro Carlos Alcaraz. E chissà che dietro il suo desiderio non ci sia anche una puntura a Jannik Sinner che in passato aveva criticato, anche aspramente, per il caso clostebol.

L’ultima puntura di Wawrinka

Stan Wawrinka non è stato sempre “cortese” nei confronti di Jannik Sinner e ora nella stagione che lo porta verso il ritiro lo svizzero esprime più o meno chiaramente la sua preferenza: “Ho giocato con Sinner varie volte e la verità è che mi piacerebbe fare un’esperienza diversa. Mi piacerebbe giocare contro Carlos Alcaraz, è il mio sogno per questa stagione. Sarebbe molto emozionante averlo dall’altra parte della rete”.

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Le parole sul caso clostebol

Un’aspirazione decisamente comprensibile quella di Stan Wawrinka, del resto lo svizzero che in carriera ha affrontato tutti i migliori giocatori del mondo compresi i Big 4 (battendoli anche in molte circostanze) ha giocato sei volte contro Jannik Sinner (4-2 i precedenti a favore dell’azzurro) mentre non ha mai affrontato lo spagnolo. Ma le sue parole, sebbene innocenti, riportano a galla l’attacco piuttosto duro che l’elvetico lanciò nei confronti dell’azzurro in occasione del caso clostebol: “Non credo più in uno sport pulito”, scrisse su Twitter. Poi chiarì ancora la sua posizione: “Non mi è piaciuto il modo in cui è stata gestita e comunicata. Non rendere pubblica la notizia della positività fin dall’inizio ha minato la credibilità del processo. Alla fine ci si chiede se si cerchino davvero i positivi o se si riduca tutto ad avere un avvocato bravo che ti fa uscire nel modo migliore possibile”.

Sinner-Lehecka: l’orario del match

La giornata finale del Masters 1000 di Miami comincia alle ore 18.30 quando si giocherà la finale del doppio che vede in campo la coppia italiana composta da Sara Errani e da Jasmine Paolini contro Taylor Townsend e Katerina Siniakova. Dopo la finale di doppio femminile, spazio alla finale maschile che vedrà opposto Jannik Sinner al ceco Jiri Lehecka. I precedenti vedono in vantaggio l’azzurro per 3-0 in virtù delle due vittorie del 2024 (quarti di finale a Indian Wells e a Pechino) e al successo nei 16esimi del Roland Garros della scorsa stagione. Ma sul calendario di gare potrebbe giocare un ruolo chiave il meteo, le previsioni continuano a segnalare una giornata segnata da pioggia e maltempo con il rischio di vedere la finale rimandata o addirittura cancellata (anche lunedì sono segnalate piogge).