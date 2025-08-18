Sinner, la replica alla provocazione di Alcaraz e la festa "triste": Jannik pronto alla finale di Cincinnati

Carlos gioca a mettergli pressione addosso, l'azzurro risponde da campione: ma le immagini del party per il compleanno allestito dagli organizzatori fanno tenerezza.

Non sarà elettrizzante come l’eventuale finale degli US Open, ma anche la vigilia della sfida per il titolo del Masters 1000 di Cincinnati scatena una certa ansia. Sarà perché rappresenta il quarto atto, limitatamente al 2025, del duello tra i due dominatori del tennis di oggi e (molto probabilmente) di domani: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il numero 1 e il numero 2 della classifica ATP. Chi la spunterà stavolta sul cemento infuocato dell’Ohio? La posta in palio è molto alta. In gioco ci sono punti pesantissimi per il ranking, la possibilità di portare a casa un titolo importante e prestigioso e – particolare non da poco – un bel po’ di soldini.

Cincinnati, Alcaraz punzecchia Sinner

A infiammare il prepartita, da “attore” consumato, ci ha pensato Carlitos. Lo spagnolo, autentico furbacchione, si è divertito a scaricare tutta la pressione sulle spalle di Jannik. Per il murciano, infatti, l’unico che ha qualcosa da perdere è l’azzurro, visto che su questa superficie è indiscutibilmente il migliore di tutti (anche se i numeri dicono altro): “Sinner ha vinto l’ultima finale (a Wimbledon, ndr), io le prime due (Roma e Roland Garros, ndr). Jannik è il miglior giocatore al mondo sul cemento, forse su ogni superficie”. Così ha detto Alcaraz. Ma la risposta di Sinner non si è fatta attendere.

Jannik replica a Carlos prima della finale

Risposta da campione, quella di Jannik. Un signore, anche fuori dal campo. Uno capace di spazzar via le provocazioni con un sorriso. “Abbiamo giocato diverse volte di recente, quindi anche questa sarà una partita molto, molto difficile”, le parole del rosso di San Candido con riferimento alla sfida contro lo spagnolo. “Spero che, in ogni caso, sia una bella partita. Mi auguro che sia un match di altissimo livello. Questo è ciò che conta di più per noi giocatori, ma anche per chi ci guarda da fuori. Speriamo sia una bella finale e poi vedremo che tipo di divertimento ci aspetta lunedì“.

La festa sobria per il compleanno di Sinner

Intanto i festeggiamenti per Jannik ci sono stati anche sabato, subito dopo il successo in semifinale ai danni di Terence Atmane. Un party sfrenato? Macché. Una festa sobria e riservata, in perfetto “stile Sinner”. Festa le cui immagini sono state diffuse sui social dal profilo ufficiale del torneo di Cincinnati e dallo stesso Jannik. Una saletta con addobbi, candeline e una mini torta, con rinfresco aperto allo staff del Masters 1000 e ai membri del team di Jannik. Una celebrazione in stile minimal. Forse fin troppo minimal, almeno per buona parte del popolo dei social. “Una festa tristissima, diciamo la verità”. Oppure: “Mi ha messo una malinconia questa foto”. E ancora: “Allegria”.