Sinner e Laila, fuga romantica prima di Seul. Khachanov gufa Jannik e Alcaraz: "Nel 2026 non vinceranno tutto"

Il rosso di San Candido e la sua fidanzata pizzicati tra le nevi della Val Pusteria. L'allarme di Cash e la profezia di Khachanov segnali di un "malessere" diffuso.

Meno uno all’attesissima prima sfida dell’anno. Sinner e Alcaraz di fronte in Corea per un’esibizione molto utile per entrambi, anzitutto per rimpinguare il già ricco conto in banca, ma anche per saggiare condizione e progressi in vista degli incontri “veri”, quelli che conteranno sul serio: il primo potrebbe essere la finale del Million Dollar 1 Point Slam, il secondo – e più prestigioso – il match decisivo per l’assegnazione del primo Slam del 2026: gli Australian Open. E a proposito di Slam, a qualcuno il duopolio di Jannik e Carlos comincia a dar fastidio. Di chi si tratta? Di Pat Cash, il vincitore di Wimbledon del 1987.

Sinner e Alcaraz, il duopolio che annoia Pat Cash

In un’intervista a Tennis365, il 60enne australiano si è espresso con apprezzabile schiettezza. “È una corsa a due e non credo necessariamente che sia un fatto sano“, la sua ammisione. “Certo, tutti vogliamo vedere grandi finali tra di loro e quella del Roland Garros ha fissato l’asticella così in alto che tutti sperano di rivedere qualcosa del genere, da allora. Tutti desideriamo un altro thriller di cinque set, ma questo ovviamente non può accadere sempre. È una corsa tra loro due ormai e se uno dei due ha una brutta giornata ed esce di scena, gli organizzatori si preoccuperanno molto”. E ancora: “Se guardiamo il circuito WTA notiamo che è molto più aperto, con tante giocatrici che possono vincere uno Slam. Nel tennis maschile non è così”.

La clamoroa profezia di Khachanov su Jannik e Carlos

Forse il pensiero di Cash sulla “noia” legata ai successi a intermittenza di Sinner e Alcaraz non è così peregrino tra gli addetti ai lavori. Da Hong Kong, ad esempio, dove è uscito ben presto di scena in singolare nel primo torneo del 2026, Karen Khachanov si è lanciato in una previsione sull’italiano e lo spagnolo che ha tutta l’aria di una “gufata” in grande stile. “Negli ultimi due anni Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno vinto tutti i tornei del Grande Slam. Posso dunque lanciarmi in una previsione audace – ha detto il numero 17 della classifica ATP – e affermare che qualcuno di diverso da loro potrebbe vincere uno Slam quest’anno”.

Beccati: Sinner e Laila, dolcezze sulla neve con Snoopy

Incurante delle preoccupazioni di Cash e delle velate gufate di Khachanov, Sinner è volato in Corea, accolto come una rockstar. Prima, però, come rivelato da “Chi”, il rosso di San Candido si è goduto giorni di passione e spensieratezza con la sua fidanzata, la modella e influencer danese – di origini serbe – Laila Hasanovic. La coppia è stata pizzicata tra le piste innevate di casa Sinner, in Val Pusteria, nel cuore dell’Alto Adige. Con loro, immancabile, il cagnolino Snoopy, un po’ infreddolito. Momenti teneri e dolci per Jannik, prima di salutare – il 27 dicembre l’ultimo giorno insieme – Laila per qualche settimana e lanciarsi tra le braccia…di Carlos Alcaraz.