La modella e influencer ha chiuso la sfilata del noto stilista scandinavo con un abito da sposa, mentre Jannik si dedica alla preparazione e alla cura dei suoi problemi fisici

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nulla è come sembra, anche se vi pare tale. Perché la vita parallela, sul piano professionale, di Laila Hasanovic segue binari autonomi che raramente consentono si intraveda la presenza di Jannik Sinner, il numero 1 del tennis mondiale al quale è legata da più di un anno. La sposa velata, stavolta. Avvolta in un romantico abito che chiude la sfilata evento di Søren Le Schimdt, riferimento assoluto della moda scandinava, ha palesato la propria soddisfazione per l’ambito obiettivo conseguito, dopo i più notevoli contratti e risultati conseguiti.

La consacrazione di Laila Hasanovic

La modella influencer ha indossato l’immagine di un brand iconico, con il viso nascosto da un tulle impalpabile esibendo il velo in una proposta inusuale che riporta alla memoria più una citazione che richiama la delicatezza del Cristo Velato che l’effettiva e pragmatica interpretazione della tendenza sposa. Il silenzio di Sinner, che pure ha sempre palesato il suo apprezzamento con dei singoli like non è ancora leggibile, tracciabile. Ma ciò non toglie che abbia sostenuto, a distanza, la sua fidanzata. C’è quel ginocchio che affligge Jan, come pure il possibile avvicendamento che porterà un nuovo supercoach al posto di Darren Cahill.

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ANSA

Il ritorno di Sinner dopo le terapie

Jannik lavora, e programma. Progetta un rientro che è stato rinviato dal condizionamento innegabile derivante dalle condizioni del suo ginocchio. E’ in ottime mani, al J Medical ma il tempo chiama tempo. E pazienza come ha lasciato intendere, tra le sue dichiarazioni, il rivale spagnolo Carlos Alcaraz maturo e consapevole dopo lo stop forzato causato dall’infortunio che lo ha tenuto ai margini per mesi. Sinner tornerà, con la cautela e la logica come linee guida per via di quel ginocchio che non va sforzato.

Mentre i pensieri affliggono Jannik, che ha fatto ritorno da Riccardo Piatti per giocare con il suo pupillo e forse respirare quell’atmosfera in cui di fatto è cresciuto tra Montecarlo e Bordighera, Laila Hasanovic cresce e con lei le opportunità e la varietà di lavoro.

La crescita come modella e influencer

Modella oltre che influencer e testimonial di brand di lusso, come ad esempio Giorgio Armani, Laila ha preso parte alla Fashion Week di Copenaghen, fissato in agenda da tempo e per lei, danese di origine balcanica, appuntamento necessario a consolidare rapporti commerciali rilevanti. Jannik può attendere? Forse le nozze, secondo i followers. Questo è un altro tema.

La testa ora è al fastidio fisico che lo ha costretto al forfait agli US Open, rinunciando ala difesa del titolo Slam e ai punti che con il nuovo anno sono stati cancellati. A Pechino, in Cina torneo in calendario dal 30 settembre prossimo, risulta regolarmente iscritto e le sessioni al fianco di Simone Vagnozzi proseguono: l’auspicio è di vederlo in campo con la serenità che abbiamo imparato ad apprezzare.

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La difesa del titolo di Vienna

Sinner e Hasanovic vivono la loro relazione in modo discreto e attento senza suscitare clamore: Sardegna, come pure Alto Adige dove Sinner fa ritorno appena gli è possibile compatibilmente con il calendario tennistico e gli impegni con i brand, gli sponsor e la sua stessa Fondazione a cui sta dedicando attenzione e cura. Prima di Copenhagen, Laila era stata a Venezia in occasione della Mostra cinematografica per il consueto red carpet che la vede ormai protagonista con una certa costanza mentre il numero 1 del tennis si è dedicato ad altro, tra Monza e Torino nella settimana del Gp d’Italia e poi allo Juventus Stadium per il Milan.

Quando giungerà il momento di Vienna, è plausibile, comparirà probabilmente anche Laila la quale proprio al torneo vinto da Jannik lo scorso anno fece la sua apparizione accanto ai più stretti collaboratori e alla famiglia di Sinner.