Sinner senza Laila a Miami, ma a strappare un sorriso a Jannik ci pensano le Carota Girls. Bene Errani-Paolini

Sugli spalti del campo centrale di Miami a seguire Sinner contro Dzumhur compaiono delle tifose speciali, delle Carota Girls che strappano il sorriso a un Jannik privo della sua amata Laila Hasanovic

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Da un po’ di tempo a questa parte nell’angolo di Jannik Sinner non si intravede la sua amata Laila Hasanovic, assente anche al Masters 1000 di Miami. A supportare il numero 2 ATP in Florida sono però comparse delle tifose speciali, le Carota Girls – una sorta di corrispettivo al femminile dei suoi celebri tifosi Carota Boys – che inquadrate durante il suo match contro Dumir Dzumhur hanno strappato un sorriso all’azzurro. A sorridere a Miami sono anche Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici all’esordio nel torneo di doppio contro Shuko Aoyama e Ulrikke Eikeri.

Sinner, Laila Hasanovic assente anche a Miami

Dopo Indian Wells anche a Miami di Laila Hasanovic nessuna traccia. Da ormai oltre un mese – l’ultima apparizione risale ai primi turni dell’ATP 500 di Doha – la modella danese non si vede più nell’angolo di Sinner. Nessun gossip di rottura tra i due al momento, probabile infatti che l’assenza della modella danese sia dovuta principalmente ai suoi impegni lavorativi in giro per il mondo che difficilmente si conciliano con quelli di Jannik, che pure per seguire il calendario ATP è costretto a spostarsi di continuo.

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Un’assenza, quella di Laila, che però un po’ di dispiacere in Sinner potrebbe anche averlo provocato. Perché se è vero che Jannik si è sempre dimostrato concentrato sul campo e sul lavoro, lo è anche il fatto che l’azzurro sia consapevole dell’importanza di distrarsi e staccare un po’ dal tennis, cosa che le relazioni con le persone a lui vicine, come appunto Laila, gli permettono di fare.

A strappare un sorriso a Jannik ci pensano le “Carota Girls”

In soccorso di Sinner a Miami sono però arrivate delle nuove tifose speciali, che nel match d’esordio contro Dzumhur – poi vinto in scioltezza con un doppio 6-3 – hanno subito attirato l’attenzione vista la presenza sulla loro testa di un vistoso cerchietto con una carota. Una sorta di corrispettivo femminile dei suoi celebri tifosi – i Carota Boys – che lo accompagnano in giro per i tornei travestiti dall’ortaggio color arancione, e che una volta inquadrate sul maxischermo in campo hanno strappato un sorriso a Jannik, che ha apprezzato lo stravagante look di quelle che possiamo rinominare le Carota Girls.

Esordio convincente per Errani e Paolini

Nessun tifoso stravagante per Errani e Paolini, che però hanno comunque trovato il modo di sorridere a Miami. Le azzurre hanno fatti vinto in scioltezza all’esordio nel WTA 1000 della Florida contro Aoyama e Eikeri, battute con un perentorio 6-3 6-2 in poco più di un’ora. Al prossimo turno Sara e Jasmine affronteranno la coppia vincente della sfida tra Sorana Cirstea e Jaqueline Cristian.