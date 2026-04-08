La ricomparsa della fidanzata del numero 2 del ranking infonde ottimismo e una certa serenità dopo settimane di incertezza: l'equilibrio aiuterà il campione italiano

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sarà Montecarlo, sarà l’avanzata inarrestabile di Jannik Sinner verso il numero 1 del ranking ATP a discapito di Carlos Alcaraz, il quale paga un prezzo alto ma non elevatissimo se consideriamo i margini. Laila Hasanovic, fidanzata influencer del campione altoatesino, si è palesata senza prendersi la scena maturata una indubbia consapevolezza rispetto alle dinamiche tennistiche, alle priorità da pro, come e più dei suoi impegni in agenda. Un programma sempre più fitto di appuntamenti che rispecchiano l’ascesa inarrestabile della modella danese di origine serba, la quale ha deciso di eclissarsi per un intervallo per nulla breve, dopo che Sinner aveva accusato ciò che aveva riassunto con la sintesi efficace di un ragazzo cresciuto sotto i riflettori, da predestinato. “Un piccolo down”, l’aveva definito. La sua apparizione rimescola gli equilibri, prospetta un ricongiungimento che ispira serenità.

Sinner vince a Montecarlo davanti a Laila Hasanovic

Figura autonoma, distante da qualunque stereotipo e cliché spendibile in simili circostanze, Laila Hasanovic è figlia del suo tempo. Sui social spende la sua immagine, la plasma, la ricostruisce in base a ciò che pare giusto condividere, in funzione degli obiettivi che la riguardano. A Montecarlo, è apparsa tra la schiera di personaggi pubblici arruolati alla causa di un noto marchio, che ha avuto ospite anche il mito Usain Bolt, ad esempio, e altri attori ed attrici nonché influencer. Qualcosa è cambiato, insomma.

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Non è quella Laila Hasanovic che con Snoopy ha riempito le piattaforme digitali con una narrazione inedita ai tempi (recenti) delle Atp Finals. E’ la modella è l’influencer che qui si ricongiunge a Sinner dopo giri immensi per entrambi.

Getty Images

Laila Hasanovic

Il ritorno dopo l’intervallo

La sua carriera si è arricchita di esperienze notevoli, partendo già dalla notevole e importante posizione riservata a chi come lei vanta un rapporto noto con il marchio beauty del segmento luxury tra i più ammirati. Ieri si è rivista in tribuna dopo un numero importante di occasioni. Almeno abbiamo rivisto Laila mostrarsi senza filtri, per sostenere Jannik che si mantiene concentrato sull’obiettivo.

Adesso può rosicchiare punti su Alcaraz che già si lamenta di aver perso il primato, ancor prima che ciò avvenga. Hanno preso parte a un evento congiunto, una cena al Cipriani e un rientro nella dimora di Sinner sotto il vigile occhio indiscreto a testimonianza che, se c’è stata crisi, è rientrata.

ANSA

Jannik Sinner

La presunta crisi accantonata

Quanto avvenuto è stato archiviato, in nome di una ragione che unisce il fronte di Sinner a quello di Laila Hasanovic. La loro è una generazione che conosce e gestisce le relazioni anche a distanza, pur ammettendo che forse un momento di distanza effettiva c’è stato. Tanto è cambiato, però. Simone Vagnozzi e Darren Cahill si alternano e studiano per incastrare gli impegni professionali alle loro esigenze, così anche la fidanzata del campione altoatesino che ieri ha preso parte a un evento (dei tanti) a Montecarlo con appunto protagonisti vicini al mondo della moda, come Elisabetta Gregoraci, Elena Santarelli, ma anche Usain Bolt, il quale ha incontrato di persona Jannik a fine match, Alessandro Borghi e altri e altre.

La settimana decisiva per sfidare Alcaraz

Di certo c’è una settimana in corso molto intensa, anche sul piano emotivo perché Jannik deve erodere quel vantaggio che Carlos vanta e su cui gioca una guerra di nervi continua, a tratti estenuante. E che disvela la natura diversa di Sinner. Laila Hasanovic, che ha condiviso una storia appena su questa giornata in Costa Azzurra, avrà qui il suo ruolo su cui sapremo quando sarà il tempo giusto.