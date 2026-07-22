Sinner e Laila Hasanovic, l’amore divampa in Sardegna: Jannik si rilassa prima della grande decisione

Gironi di relax in Sardegna in compagnia della sua Laila per Sinner, che a breve sarà chiamato a scegliere tra l'obiettivo di vincere tutti i nove Masters 1000 o sacrificare Montreal per lo US Open. Estate d'amore anche per Berrettini con Peggy Gou

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Dopo le fatiche di Wimbledon Jannik Sinner si sta godendo qualche giorno di riposo lontano dal tennis in Sardegna in compagnia della sua dolce metà Laila Hasanovic, con cui è stato ritratto dal settimanale Chi in scene di tenera quotidianità momenti di condivisione amorosa. Per il numero 1 però sta per arrivare il momento di una decisione importante per il suo prosieguo della stagione, quella riguardante la sua partecipazione all’Open del Canada per provare conquistare tutti i Masters 1000 della stagione. Un progetto ambizione, ma che l’azzurro potrebbe anche pagare in vista dello US Open.

Sinner e Laila, relax e tenerezza in Sardegna

Dopo aver dedicato la sua vita a nient’altro che al tennis, nell’ultimo periodo Sinner aveva detto di volersi riprendere un aspetto della sua vita che aveva volutamente lasciato da parte per raggiungere i suoi obiettivi con la racchetta in mano, quella degli affetti personali, delle relazioni con le persone a lui più care, come la sua compagna Laila Hasanovic. Ed ecco allora che il meritato periodo di pausa dopo il successo di Wimbledon è stato sfruttato appieno da Jannik con questo obiettivo.

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Come testimoniano le immagini diffuse dal settimanale Chi, che ritraggono i due in momenti di relax e di condivisione amorosa, l’azzurro starebbe infatti passando le sue romantiche vacanze insieme a Laila a Porto Rafael in Sardegna insieme a un’altra coppia di amici. Scene di vita quotidiana quelle in cui sono stati ripresi i due piccioncini, ma anche di grande intesa e passione, con sorrisi, baci e abbracci che testimoniano quanto i due siano ormai una coppia affiatata.

Sinner chiamato a prendere una decisione: Montreal si, Montreal no

Questi giorni di relax saranno utili a Sinner anche per staccare la testa dal tennis e ricaricare le pile mentali in vista della stagione sul cemento nordamericano, dove proverà a dare l’assalto allo US Open per conquistare il secondo slam in stagione. Prima di pensare al Major newyorkese Jannik dovrà però decidere se prendere parte o meno all’Open del Canada che partirà i primi giorni agosto. A spingerlo a parteciparvi potrebbe essere l’occasione di compiere un qualcosa di mai riuscito prima a nessuno, ovvero vincere tutti i nove Masters 1000 dell’anno.

Nessuno prima di Sinner infatti si era ritrovato a questo punto della stagione con la possibilità di riuscire in tale impresa. Conquistare Montreal prima e Cincinnati poi potrebbe però privare Jannik di energie importanti in vista dello US Open. Questo infatti è il timore di molti dopo il Roland Garros (anche se nessuno, a parte forse il diretto interessato, può sapere davvero cosa sia successo a Parigi), dove l’azzurro era arrivato in seguito a un’incredibile filotto di vittorie, salvo poi subire un crollo improvviso nel secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo.

Berrettini-Peggy Gou, la coppia più bollente dell’estate tennistica (e non solo)

Se Jannik e Laila sono ormai una coppia consolidata, in quest’estate 2026 sembra esserne nata un’altra che sta attirando l’attenzione di molti, anche al di fuori del tennis. Si tratta di Matteo Berrettini e della celebre deejay sudcoreana Peggy Gou, che dopo vari indizi sparsi sui social (come foto o stories negli stessi luoghi pubblicati a distanza ravvicinata o like vicendevoli) sono stati visti insieme in occasione di un evento di lei a Ibiza, in cui il tennista italiano è apparso al fianco della star internazionale della musica elettronica mentre era impegnata alla console. Un possibile nuovo e chiacchieratissimo amore per Berrettini, che dopo la fine della relazione con Vanessa Bellini è tornato al centro del gossip.