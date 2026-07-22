Sinner e Laila Hasanovic, l’amore divampa in Sardegna: Jannik si rilassa prima della grande decisione

Dopo le fatiche di Wimbledon Jannik Sinner si sta godendo qualche giorno di riposo lontano dal tennis in Sardegna in compagnia della sua dolce metà Laila Hasanovic, con cui è stato ritratto dal settimanale Chi in scene di tenera quotidianità momenti di condivisione amorosa. Per il numero 1 però sta per arrivare il momento di una decisione importante per il suo prosieguo della stagione, quella riguardante la sua partecipazione all’Open del Canada per provare conquistare tutti i Masters 1000 della stagione. Un progetto ambizione, ma che l’azzurro potrebbe anche pagare in vista dello US Open.
- Sinner e Laila, relax e tenerezza in Sardegna
- Sinner chiamato a prendere una decisione: Montreal si, Montreal no
- Berrettini-Peggy Gou, la coppia più bollente dell’estate tennistica (e non solo)
Sinner e Laila, relax e tenerezza in Sardegna
Dopo aver dedicato la sua vita a nient’altro che al tennis, nell’ultimo periodo Sinner aveva detto di volersi riprendere un aspetto della sua vita che aveva volutamente lasciato da parte per raggiungere i suoi obiettivi con la racchetta in mano, quella degli affetti personali, delle relazioni con le persone a lui più care, come la sua compagna Laila Hasanovic. Ed ecco allora che il meritato periodo di pausa dopo il successo di Wimbledon è stato sfruttato appieno da Jannik con questo obiettivo.
Come testimoniano le immagini diffuse dal settimanale Chi, che ritraggono i due in momenti di relax e di condivisione amorosa, l’azzurro starebbe infatti passando le sue romantiche vacanze insieme a Laila a Porto Rafael in Sardegna insieme a un’altra coppia di amici. Scene di vita quotidiana quelle in cui sono stati ripresi i due piccioncini, ma anche di grande intesa e passione, con sorrisi, baci e abbracci che testimoniano quanto i due siano ormai una coppia affiatata.
Sinner chiamato a prendere una decisione: Montreal si, Montreal no
Questi giorni di relax saranno utili a Sinner anche per staccare la testa dal tennis e ricaricare le pile mentali in vista della stagione sul cemento nordamericano, dove proverà a dare l’assalto allo US Open per conquistare il secondo slam in stagione. Prima di pensare al Major newyorkese Jannik dovrà però decidere se prendere parte o meno all’Open del Canada che partirà i primi giorni agosto. A spingerlo a parteciparvi potrebbe essere l’occasione di compiere un qualcosa di mai riuscito prima a nessuno, ovvero vincere tutti i nove Masters 1000 dell’anno.
Nessuno prima di Sinner infatti si era ritrovato a questo punto della stagione con la possibilità di riuscire in tale impresa. Conquistare Montreal prima e Cincinnati poi potrebbe però privare Jannik di energie importanti in vista dello US Open. Questo infatti è il timore di molti dopo il Roland Garros (anche se nessuno, a parte forse il diretto interessato, può sapere davvero cosa sia successo a Parigi), dove l’azzurro era arrivato in seguito a un’incredibile filotto di vittorie, salvo poi subire un crollo improvviso nel secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo.
Berrettini-Peggy Gou, la coppia più bollente dell’estate tennistica (e non solo)
Se Jannik e Laila sono ormai una coppia consolidata, in quest’estate 2026 sembra esserne nata un’altra che sta attirando l’attenzione di molti, anche al di fuori del tennis. Si tratta di Matteo Berrettini e della celebre deejay sudcoreana Peggy Gou, che dopo vari indizi sparsi sui social (come foto o stories negli stessi luoghi pubblicati a distanza ravvicinata o like vicendevoli) sono stati visti insieme in occasione di un evento di lei a Ibiza, in cui il tennista italiano è apparso al fianco della star internazionale della musica elettronica mentre era impegnata alla console. Un possibile nuovo e chiacchieratissimo amore per Berrettini, che dopo la fine della relazione con Vanessa Bellini è tornato al centro del gossip.