Sinner, al posto di Laila spunta Infantino e Kyrgios lo aspetta in Australia: il rientro di Nick è ufficiale

Jannik a Doha per l'Intercontinentale: lo scatto col presidente FIFA fa il giro del web. Intanto il suo hater numero 1 s'è iscritto al torneo di Brisbane ed è pronto a sfidarlo.

Certo che passare dai lineamenti dolci, dagli occhi da cerbiata e dai lunghi capelli biondi di Laila Hasanovic a quella faccia da pirata di Gianni Infantino non deve essere stata una bella esperienza. Jannik Sinner, però, ha dovuto fare bel viso a cattivo gioco e quando ha incontrato il presidente FIFA allo stadio di Doha per la finale dell’Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e Flamengo ha sorriso a uso e consumo di fotografi e social. È stato proprio Infantino, che si è sempre definito suo grande tifoso, a chiedere di incontrarlo. Non è invece certamente “tifoso” di Sinner un certo Nick Kyrgios, che pure potrebbe incrociarne il cammino in Australia.

Doha, l’incontro tra Sinner e Infantino

Da settimane a Dubai per gli allenamenti propedeutici alla nuova stagione, Sinner – che quando può segue sempre il calcio con passione e interesse – s’è concesso una puntatina nel vicino Qatar per assistere al match tra i francesi e i brasiliani. L’unico italiano in campo, dopo il passaggio dell’amico Donnarumma al Manchester City, era Jorginho tra le fila del Flamengo: chissà se Jannik ha fatto il tifo per lui. A spuntarla, però, è stato il Paris Saint-Germain. A fare scalpore, comunque, è stato l’incontro tra Sinner e Infantino. Il presidente svizzero, ma di origini italiane, in qualche intervista ha confidato di seguire tutti i match del rosso di San Candido.

Ufficiale: Kyrgios all’ATP di Brisbane

Lo segue sempre, ma non certo per sostenerlo, pure Nick Kyrgios. Forse il suo hater numero 1. L’australiano, che tra qualche giorno scenderà in campo contro Aryna Sabalenka nella nuova, sciapita edizione della “Battaglia dei Sessi”, è pronto a tornare in campo anche in occasioni “vere”. Il torneo ATP 250 di Brisbane, in programma dal 5 all’11 gennaio, ha annunciato infatti ufficialmente la sua presenza. “He’s back”, il messaggio degli organizzatori del torneo del Queensland. Kyrgios, al di là di polemiche e liti in cui puntualmente s’infila, torna finalmente in una entry list dopo un lungo periodo di stasi. I suoi problemi fisici potrebbero avergli dato tregua.

Sinner-Kyrgios, sfida possibile in Australia

La presenza di Kyrgios al torneo di Brisbane, naturalmente, aumenta le possibilità che all’ex finalista di Wimbledon del 2022 sia concessa una wildcard per gli Australian Open, al via il 18 gennaio. Di certo Nick sarà al via di un altro torneo precedente l’inizio dello Slam, il Million Dollar 1 Point Slam dove figura tra i pro al via assieme proprio a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Chissà se il tabellone del torneo gli regalerà un confronto con “l’odiato” Jannik. Il regolamento del torneo prevede che ogni incontri duri – appunto – lo spazio di un solo punto. Ma il vero obiettivo di Kyrgios è essere a Melbourne per salutare degnamente il “suo” pubblico. Forse per l’ultima volta.