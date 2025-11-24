Sinner, lo spoiler sulla vacanza da sogno alle Maldive con Laila lo fornisce Zverev: beccati in aereo

Dopo il relax in famiglia e il tifo per gli Azzurri della Davis, Jannik può godersi un po' di meritato riposo lontano da occhi indiscreti: o forse no? Avrà Sascha tra i piedi.

Dopo i giorni di relax in famiglia con papà Hanspeter in un resort extralusso, la vacanza da sogno con Laila in uno degli ultimi paradisi terrestri. Jannik Sinner è partito per le Maldive, dove trascorrerà una settimana di tutto riposo al fianco della fidanzata e – immaginiamo – del suo cagnolino Snoopy. Tutto come da programma, insomma, per il rosso di San Candido, che dopo il trionfo alle ATP Finals aveva manifestato l’intenzione di staccare un po’ la spina e ricaricare al meglio le energie in vista di un 2026 molto intenso, in cui andrà a caccia della posizione numero 1 in classifica e di altri successi prestigiosi.

Sinner e Zverev, foto ricordo sull’aereo per le Maldive

Vorremmo attribuirci il merito di aver “beccato” Jannik sul volo per le Maldive dopo un lungo e approfondito lavoro di ricerca e di “intelligence”: la verità è che…Sascha Zverev ha lavorato per noi. È stato proprio il campione tedesco, infatti, a spoilerare la destinazione delle vacanze di Sinner e Laila attraverso una storia su Instagram. L’incubo del tedesco (che quest’anno contro Jannik ha perso quattro volte su quattro) si è materializzato sul volo che lo portava verso l’arcipelago situato nel cuore dell’Oceano Indiano e Zverev non ha perso l’occasione per condividere l’incontro coi suoi followers: “Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?”.

Alex Zverev Instagram

La grande beffa di Sascha in Davis e l’incontro con Jannik

Zverev, insomma, non ha perso il buonumore anche se l’espressione stanca con cui si è scattato il selfie in compagnia di Sinner lascia trasparire un residuo di amarezza per la beffarda sconfitta patita nelle semifinali di Davis a opera della Spagna. Sascha il suo l’aveva fatto, ma è stato “tradito” da Struff, che ha perso il suo singolare contro Carreno Busta, e dai compagni del doppio che si sono invece arresi alla coppia spagnola. Cosa c’è di meglio per smaltire la delusione che una bella vacanza? Alle Maldive, poi. A quanto pare, una meta prediletta da tanti tennisti: anche Novak Djokovic ci va spesso.

Il programma di Sinner: vacanza con Laila Hasanovic, poi Dubai

Dopo i giorni in Costa Smeralda e il nido d’amore in quota sul ghiacciaio dello Stubai, Jannik e Laila Hasanovic potranno dunque trascorrere qualche giorno insieme in uno dei posti più tranquilli e riservati al mondo, lontani da occhi indiscreti (incontro con Zverev a parte). Le Maldive, per giunta, non sono troppo distanti da Dubai, dove ai primi di dicembre Sinner si trasferirà per cominciare la sua preparazione in vista del 2026. Il primo match confermato sarà la discussa esibizione del 10 gennaio in Corea contro Carlos Alcaraz, mentre gli Australian Open prenderanno il via il 18 gennaio, preceduti dal Million Dollar 1 Point Slam, torneo-esibizione da un milione di dollari australiani al via prima del torneo vero e proprio.