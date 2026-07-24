Ha prevalso la ragione, come sempre – o quasi sempre – accade per tutto ciò che ha a che fare con Jannik Sinner. Il rosso di San Candido non parteciperà al Canadian Open, il Masters 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto: lo hanno ufficializzato, anche se a malincuore, gli organizzatori del torneo canadese, il primo Masters 1000 dell’intenso mese di agosto nordamericano che prevede anche il Cincinnati Open e – soprattutto – l’ultimo Slam stagionale: Flushing Meadows. Proprio per non sovraccaricarsi in vista degli US Open, Sinner ha scelto di dare forfait a Montreal. Anche a costo di rinunciare a un record.
- Sinner, niente record: è ufficiale la rinuncia a Montreal
- Canadian Open senza big: assenti Jannik, Djokovic e Alcaraz
- Sinner va in crociera con Cahill e Vagnozzi, Laila gioca da sola
Sinner, niente record: è ufficiale la rinuncia a Montreal
Il numero 1 della classifica ATP, infatti, ha vinto gli ultimi sei Masters 1000 disputati: una striscia record cominciata lo scorso autunno a Parigi-Nanterre e proseguita col trionfo in tutti e cinque i 1000 giocati nel 2026: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Nessuno nella storia è riuscito a fare altrettanto e nessuno è mai riuscito a vincere tutti i 1000 in un anno solare: non ci riuscirà neanche Sinner e, francamente, a dolersene saranno in pochi. A contare, infatti, sono solo gli Slam. Sinner, presumibilmente, tornerà in gioco nel successivo Masters 1000 di Cincinnati, a metà agosto, poco prima degli US Open.
Canadian Open senza big: assenti Jannik, Djokovic e Alcaraz
Anche nel 2025 Jannik aveva prudentemente rinunciato alla trasferta canadese, preferendo focalizzarsi su “Cincy” e US Open: nel primo torneo avrebbe rimediato un discusso malore, nel secondo avrebbe perso finale e posizione numero 1 a vantaggio di Alcaraz. Sarà un’edizione del Canadian Open poverissima di campioni, purtroppo. Oltre al forfait di Sinner e a quello – annunciato da tempo – di Alcaraz, è arrivata conferma pure della rinuncia di Novak Djokovic. Pure questa, per la verità, piuttosto scontata. Una serie di assenze eccellenti, destinate ad alimentare il dibattito sul calendario ingolfato e sui troppi impegni ravvicinati pre Slam.
Sinner va in crociera con Cahill e Vagnozzi, Laila gioca da sola
Nel frattempo Sinner, come è noto, è partito per la mini crociera da Genova con Cahill e Vagnozzi, lasciando la fidanzata Laila Hasanovic sola soletta ad allenarsi in Sardegna senza di lui. Fa quasi tenerezza, la bella modella e influencer danese, impegnata in fraseggi solitari senza il suo amato, con cui ha dato vita a una breve ma intensa vacanza per festeggiare il trionfo a Wimbledon. Di Jannik a Laila è rimasto però un cimelio prezioso: la sua racchetta. Sono tanti i followers che, su Instagram, hanno commentato i suoi scatti notando questo dettaglio e sottolineando il privilegio di Laila: quello di poter giocare a tennis con le racchette del migliore.