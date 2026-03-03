Sinner, candidato ai Laureus 2026: non solo la sfida infinita con Alcaraz, la concorrenza di Duplantis, Pogacar e Marquez

Jannik Sinner si prende un altro riconoscimento importante. Il tennista numero 2 al mondo è stato infatti nominato, insieme ad altri 5 atleti, per il Laureus World Sports Awards 2026 come sportivo dell’anno. La cerimonia di premiazione avverrà il 20 aprile a Madrid e in lizza con lui ci sono Alcaraz, Duplantis, Dembelè, Pogacar e Marquez.
La sfida infinita con Alcaraz
Se c’è Sinner non poteva di certo mancare Carlos Alcaraz. Il dualismo tra i due continua in campo e fuori con lo spagnolo che in questo momento sembra essere un passo avanti soprattutto dopo la vittoria agli Australian Open. E chissà che non sia proprio il giocatore di Murcia a essere il grande favorito anche per la premiazione che si terrà il prossimo 20 aprile a Madrid. La candidatura di Sinner e Alcaraz, così come quella degli altri atleti, arriva dai 1300 membri del Global Media Panel. Le candidature di Sinner e Alcaraz raccontano anche di come il mondo del tennis occupi sempre una posizione di primo piano anche dal punto di vista mediatico e come la loro sfida infinita sia uno degli argomenti principali del mondo dello sport.
Le parole di Sinner
Candidatura prestigiosa ai Laureus World Sports Award per Jannik Sinner. Un riconoscimento a coronamento di un 2025 di altissimo livello con la vittoria di due titoli slam e del raggiungimento della finale negli altri due: “Sono incredibilmente orgoglioso del mio 2025 per il lavoro che il mio team e io abbiamo svolto – ha dichiarato Sinner – difendere il titolo agli Australian Open è stato un ottimo inizio e raggiungere tutte e quattro le finale del Grande Slam. Ma soprattutto vincere Wimbledon è stato speciale. Sono immensamente grado a tutti coloro che mi sostengono. E ai media, grazie per la nomination ai Laureus. E’ un onore essere preso in considerazione per il premio più prestigioso dello sport insieme a un gruppo di atleti così straordinari”.
Pogacar, Duplantis e Dembelè: gli altri candidati
Se la presenza di Carlos Alcaraz nella lista dei candidati è di quelle che spaventano, il resto della concorrenza per il tennista di San Candido non è di certo da meno. Non poteva non essere rappresentato il mondo del calcio con la scelta che è ricaduta su Ousmane Dembélé, che non solo ha conquistato il Pallone d’Oro ma che è stato decisivo per la vittoria della Champions League per il Paris Saint Germain. E lasciare fuori Mondo Duplantis sarebbe stato impossibile. L’astista svedese ha conquistato il Laureus nella scorsa edizione ma nel 2025 ha continuato a spingersi sempre più in alto. La vittoria del Mondiale passa quasi in secondo piano rispetto alla lunga sequenza di record del mondo, che ha ritoccato 4 volte nel corso della stagione. Tra i candidati c’è anche il “cannibale” Tadej Pogacar, lo sloveno continua a essere il grande dominatore del mondo del ciclismo: torna a vincere il Tour (diventando il primo a salire sul podio in sei edizioni consecutive). A chiudere la lista dei candidati c’è un altro spagnolo, Marc Marquez capace di tornare a vincere il Mondiale in MotoGp diventando uno dei piloti più vincenti di tutti i tempi.