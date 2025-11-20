Sinner, niente Laver Cup anche nel 2026: perché Federer snobba Jannik e preferisce Alcaraz, l’occasione mancata

La stagione 2025 non è ancora ufficialmente conclusa ma cominciano a spuntare i “calendari” di quella 2026: la Laver Cup già annuncia la presenza di Alcaraz e Fritz, Sinner ancora una volta escluso

Ogni occasione di vedere Jannik Sinner in campo è attesa con grande trepidazione di fan del tennista italiano. Gli appuntamenti di certo non mancano con il 2026 che si candida a essere un’altra stagione ad altissima intensità ma i tifosi del numero 2 del mondo vorrebbero vederlo anche in altri contesti, rispetto a quelli ufficiali, e la Laver Cup rappresenta uno di questi.

Laver Cup: Fritz e Alcaraz ci saranno

I primi annunci in vista della prossima edizione della Laver Cup sono arrivato nel corso degli ultimi giorni. La manifestazione organizzata da Roger Federer nel corso degli ultimi anni ha assunto sempre più importanza nel mondo del tennis e per il 2026 rilancia la sua sfida. Dopo San Francisco, la prossima edizione torna in Europa con l’evento che mette di fronte Team World e Team Europe che si giocherà ancora una volta alla 02 Arena di Londra. E per l’occasione sono già stati annunciati i capitani con Taylor Fritz da una parte e Carlos Alcaraz dall’altra.

“Giocare alla 02 Arena di Londra sarà fantastico – ha detto lo spagnolo confermando la sua presenza – Avere l’opportunità di essere in squadra con giocatori che di solito sono avversari nel corso della stagione è davvero unica. Spero che ci sarà un grande pubblico e voglio alzare il trofeo insieme al Team Europe”. Annunciata anche la presenza dello statunitense Fritz: “Quella della Laver Cup è una settimana molto emozionante per me. Adoro l’atmosfera che si crea, è bellissimo giocare per la squadra e non solo per te stessa. E ovviamente saremo lì con l’ambizione di vincere”.

Sinner e il mancato rapporto con la Laver Cup

I primi annunci sulla Laver Cup non fanno nessuna menzione di un’eventuale partecipazione di Jannik Sinner. Ovviamente fino alle “convocazioni” ufficiali manca ancora molto tempo visto che si giocherà dal 25 al 27 settembre e può cambiare ancora tutto. Ma la locandina con i volti di Alcaraz e Fritz ha già messo sull’avviso i tifosi del tennista azzurro. Perché Federer snobba ancora una volta Jannik? Difficile quali sono le motivazioni da una parte e dall’altra. Il tennista azzurro è sempre molto attento quando si tratta del suo calendario di impegni, la volontà è quella di non sovraccaricare il corpo con fatica eccessiva per poter essere sempre al meglio, e un torneo esibizione per quanto affascinante non rappresenta la priorità.

Ma non è detto che non ci sia anche una volontà da parte di Re Roger e dell’organizzazione dell’evento, evitare di mettere nella stessa squadra Sinner e Alcaraz per non rendere troppo sbilanciato il confronto e magari una preferenza per lo spagnolo dettata dalla sua maggiore abilità di essere personaggio anche lontano dal campo da gioco, caratteristica che forse meglio si sposa con la natura dell’evento. L’assenza di Sinner rappresenta per tanti appassionati anche un’occasione mancata, in tanti infatti sognano di vedere l’azzurro e Alcaraz giocare insieme in doppio.

Federer nella Hall of Fame

E’ stata una settimana molto importante per Roger Federer, nei giorni scorsi è stato infatti annunciato il suo ingresso nella Hall of Fame nel primo anno di eleggibilità con il fuoriclasse svizzero che sarà premiato alla fine del mese di agosto in una cerimonia che si terrà a Rhode Island. Una notizia decisamente attesa visto che l’elvetico viene considerato da molti come il miglior tennista di tutti i tempi.