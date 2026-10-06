La notizia dello stop fino a fine anno di Sinner non ha colto di sorpresa nessuno. Binaghi sta col giocatore: "Lo aspettiamo a braccia aperte, si prenda tutto il tempo che serve per rimettersi a posto"

La delusione è strisciante, ma forse in pochi ormai credevano a un finale diverso. Perché la notizia dello stop di Sinner fino al termine della stagione aleggiava nell’aria da giorni, e anche le prime reazioni seguite al video messaggio col quale il numero uno del mondo (a questo punto, a breve scadenza) sembrano andare nella direzione di un qualcosa che tutti avevano cominciato a sospettare. Nessuno si dice sorpreso, tutti incoraggiano Jannik a tornare quanto prima a prendere in mano la racchetta e trascinare il tennis italiano nelle vette più alte del circuito. Quasi come se le parole pronunciate per commentare quanto annunciato da Sinner in qualche modo fossero preparate da tempo.

Binaghi: “L’integrità fisica viene prima di tutto”

Angelo Binaghi è stato il primo a rivolgere un messaggio al giocatore, e lo ha fatto chiaramente a nome della FITP. “La tutela dell’integrità fisica viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, è una priorità assoluta che deve guidare ogni scelta”, spiega il numero uno federale. “Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La federazione sarà al suo fianco, come sempre”, aggiunge Binaghi.

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Al quale certo la rinuncia ai tornei di fine stagione di Sinner crea un paio di brutte gatte da pelare: Jannik salterà sia le Nitto ATP Finals di Torino, sia soprattutto il grande ritorno sul palcoscenico della Davis, che anche quest’anno si disputerà a fine novembre a Bologna. Notizia brutta anche per Volandri, che solo qualche giorno fa aveva spiegato che “Sinner tornerà solo quando sarà pronto per farlo, e non gli metteremo di certo fretta”. Adesso però il capitano di Davis dovrà rivedere un po’ i suoi piani, con una formazione nuovamente da modellare senza il numero uno del mondo.

Il “dispiacere” della Davis, il like del CT Mancini

Il video col quale Sinner ha annunciato il suo ritorno nel 2027 ha chiaramente raccolto subito una lunga sequenza di messaggi e reazioni. Su Instagram a sorpresa i primi commenti di supporto sono arrivati dal mondo dei motori, con il pilota Gabriel Bortoleto (“Forza amico, sei un fenomeno”) e il commentatore di Sky Sport Carlo Vanzini che hanno voluto subito supportare l’altoatesino. ù

Immancabile il commento (con tanto di video) dei Carota Boys, che quest’anno a Torino saranno orfani del loro beniamino (“Dispiace tanto Jan, rimettiti! Ti aspettiamo, campione!”). Anche l’account ufficiale della Davis ha rivolto un messaggio di supporto a Sinner (“Speriamo in un tuo recupero veloce”), dietro il quale magari si cela la delusione per un altro anno nel quale il numero uno del tennis mondiale salterà l’appuntamento con le Finals bolognesi. Tra i like al video postato da Jannik, anche quello del CT della nazionale di calcio maschile Roberto Mancini.