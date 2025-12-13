Sinner fa felice un bambino, lezione di rovescio e...battuta: per Woodbridge Jannik può superare Djokovic

Un video sui social mostra il rosso di San Candido regalare dritte a un giovanissimo fan: "Ma il servizio no perché non sono bravo". L'ex numero 1 del doppio lo incorona tra i big.

Poi si chiedono perché Jannik Sinner sia risultato ancora una volta il tennista più amato dai fan. Il rosso di San Candido difficilmente si nega per un selfie, un autografo o un semplice saluto. In qualche caso ha addirittura regalato dei gadget ai suoi ammiratori, si è prestato per videomessaggi o altri contenuti, ha sempre avuto grande comprensione e rispetto per le richieste del pubblico. Stavolta – come dimostrato da un video diventato in breve tempo virale sui social – ha saputo fare anche di più: a un bambino ha regalato perfino una piccola, ma esaustiva, lezione di tennis. Focalizzata sul rovescio, piuttosto che sul servizio.

Sinner a Dubai senza Laila ma con tanti fan

Lasciato solo soletto negli Emirati Arabi Uniti dalla fidanzata Laila Hasanovic, rientrata a Copenaghen, Sinner sta intensificando gli sforzi per essere al top sin dal primo Slam del 2026: gli Australian Open. Tra una sessione e l’altra, vissuta sotto lo sguardo vigile e le indicazioni di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il numero 2 della classifica ATP ha però trovato tempo e modo per tenersi a contatto coi fan. E a un giovanissimo ammiratore e alla sua famiglia ha fatto un bellissimo regalo: delle dritte su come colpire la pallina nel modo migliore, sulla posizione della racchetta e del busto. Sinner maestro di tennis, insomma. Un maestro d’eccezione.

La lezione di Jannik al giovanissimo tifoso

Nel video si può ammirare Jannik dare preziosi consigli al bambino, soprattutto sul rovescio. Significative e utilissime le indicazioni sul punto d’impatto e su come completare il movimento per rendere il colpo più efficace. Il momento cult? Quando qualcuno tra i familiari invita Sinner a dare una spiegazione anche sul servizio: “The serve I cannot help because I am not also a good server”. Vale a dire: “Col servizio non posso aiutarlo perché non sono un buon servitore“. Risate e sorrisi da parte di tutti: Sinner, ovviamente, è diventato uno dei top assoluti in questo fondamentale, al pari – se non più – del suo grande rivale Carlos Alcaraz.

Woodbridge snobba Alcaraz e consacra Sinner

E a proposito di Sinner e Alcaraz, l’ex numero 1 del doppio, l’australiano Todd Woodbridge, non ha dubbi su chi sia il più forte tra i due. “Penso che il più degno avversario di Novak Djokovic sia Sinner”, ha spiegato intervenendo in una puntata dedicata al podcast “The Tennis” dedicata al fuoriclasse serbo. “Il confronto che voglio vedere nel 2026 è quello tra loro due, Nole e Jannik. Penso che Sinner riuscirà a competere coi numeri di Djokovic. A Wimbledon mi ha impressionato. Ero convinto che la vittoria fosse di Alcaraz, invece ha trionfato Jannik. Dopo averlo visto in azione, penso che vincerà il torneo altre volte nel corso della carriera, cinque o sei, forse anche sette“.