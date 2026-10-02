Il tennista italiano è stato avvistato a Lione grazie alle foto dei fan sui social: Jannik potrebbe essersi sottoposto a un nuovo controllo al ginocchio dal dottore Sonnery-Cottet

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner non ha ancora scelti i dubbi sulla sua presenza al Masters 1000 di Shanghai che potrebbe rappresentare il ritorno in campo da Wimbledon. Ma sull’azzurro arrivano nuove rivelazioni, anche se sarebbe meglio parlare di piccoli pezzi di un mosaico. Il numero 1 del mondo è stato infatti avvisto a Lione, grazie all’aiuto di alcune foto scattate dai fan e postate sui social.

L’avvistamento sui social

Passare inosservato per Jannik Sinner è ormai un’impresa impossibile. Il numero 1 al mondo ha fan in tutti il mondo e la sua capigliatura tende a tradirlo anche se vorrebbe essere in incognito. Negli ultimi giorni si attendevano notizie ufficiali sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Shanghai, invece per il momento media e tifosi devono accontentarsi di piccoli indizi, pezzetti di informazioni. L’ultima arriva dalla Francia, con il numero 1 del mondo che è stato avvistato a Lione. La sua presenza in Francia è confermata da alcune foto postate dai tifosi sui social, con alcuni fan che sono anche riusciti a strappare un selfie con il campione italiano.

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Il consulto per il ginocchio

Non ci sono conferme ufficiali, come prevedibile, ma la presenza di Jannik Sinner a Lione potrebbe dipendere ancora una volta dal suo ginocchio. Nella città francese c’è infatti il “Centre Orthopedique Santy”, una delle strutture all’avanguardia proprio per quanto riguarda il ginocchio grazie alla presenza del chirurgo ortopedico Bertrand Sonnery-Cottet. Il medico francese è considerato uno dei migliori al mondo e la decisione di Sinner di andare a Lione potrebbe essere legata proprio alla necessità di un ulteriore consulto riguardo le condizioni del suo ginocchio. Impossibile però fare previsioni o intuire se questa (eventuale) visita sia nata solo dalla necessità di fugare ogni possibile dubbio in vista del rientro in campo in Cina oppure se le condizioni dell’azzurro continuino a essere preoccupanti al punto da cercare altre possibili strade per il recupero.

Sinner finalmente passa l’esame

Una buona notizia per Jannik Sinner arriva però lontani dai campi da gioco. Il numero 1 del mondo del tennis cercava da tempo di riuscire ad assicurarsi una patente per guidare anche le moto (si conosce la sua grande passione per le automobili) e al quinto tentativo, Jannik è finalmente riuscito a passare l’esame dopo quattro prove fallite. L’annuncio è arrivato dalla scuola guida di Montecarlo, Monaco Bonne Conduit: “Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza. Grandi congratulazioni per la tua patente per la moto, siamo molto orgogliosi di averti sostenuto durante tutto questo percorso”.