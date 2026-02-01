Sinner lontanissimo da Alcaraz, il numero 1 ora è un miraggio: come cambia la classifica dopo l’Australian Open

Il trionfo di Alcaraz in finale all'Australian Open contro Djokovic è una mazzata in classifica per Sinner, che ora vede il numero 1 allontanarsi

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Con la conclusione del primo slam dell’anno è tempo anche per i primi verdetti del 2026, uno dei quali viene direttamente dalla classifica ATP. Un verdetto che certamente non farà piacere a Jannik Sinner, che da favorito e duplice campione in carica è stato eliminato a sorpresa in semifinale da Novak Djokovic, mentre il suo rivale Carlos Alcaraz ha smentito chi non credeva in lui conquistando per la prima volta l’Australian Open e dando uno scossone alla lotta per il numero 1 del ranking, che vede ora l’azzurro molto distante dallo spagnolo.

Sinner, che crollo in classifica dopo la sconfitta con Djokovic

Alla vigilia dell’Australian Open l’unico vero rivale tra Sinner e il suo terzo titolo consecutivo all’Happy Slam era da molti considerato Alcaraz, che avrebbe potuto affrontare solamente in finale. A sorpresa però Jannik – che da molti addetti ai lavori e appassionati era considerato il netto favorito alla vittoria del torneo – è stato eliminato da un sontuoso Djokovic prima ancora di approdare all’atto conclusivo. Una sconfitta a sorpresa che l’azzurro ha pagato caro in classifica, dove dei 2000 punti che doveva difendere ne ha riconquistati solamente 800, per una perdita di ben 1200 punti nel ranking.

Alcaraz trionfa all’Australian Open e consolida il numero 1

L’uscita prematura di scena di Sinner è resa ancora più impattante in classifica dal trionfo del suo rivale Alcaraz all’Australian Open. Un trionfo un po’ inaspettato, visto il suo rapporto con l’Happy Slam, dove lo spagnolo non aveva mai avuto molta fortuna e non era mai riuscito a superare i quarti di finale. A Melbourne però Carlos ha mostrato tutti gli enormi passi avanti fatti nelle ultime stagioni, soprattutto dal punto di vista mentale, con il meritato titolo che – oltre ad avergli regalato il primato di giocatore più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam in carriera – gli ha permesso anche di guadagnare la bellezza di 1600 punti, utili a consolidare la propria posizione in vetta al ranking.

Come cambia la classifica

Se prima del torneo la distanza tra Alcaraz e Sinner era infatti di 550 punti, ora il vantaggio in classifica ATP di Carlos è di ben 3350. Un distacco abissale, che allontana di molto Jannik dal suo obiettivo di tornare al numero 1, soprattutto considerando che se Carlos dovesse mantenere questo livello per il resto della stagione difficilmente incapperà in sanguinosi scivoloni per il ranking, con la conseguenza che se prima si poteva pronosticare il sorpasso già durante la stagione sulla terra rossa, ora forse a Sinner servirà parecchio tempo in più e sopratutto una serie di successi importanti, il tutto Alcaraz permettendo.