Sinner su Luna Rossa, la chiamata di Max Sirena per l'America's Cup a Napoli: cosa farà Jannik

L'invito del team director e skipper dell'imbarcazione italiana per unire due eccellenze dello sport italiano: c'è un solo piccolo (e superabile) inconveniente.

Qualche settimana fa Roberto Ferrari di Radio Deejay, attraverso una surreale chiamata al coach Simone Vagnozzi e spacciandosi per un funzionario dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, l’aveva invitato a partecipare a una missione sulla Luna. Questa volta è stato Max Sirena, il team director e lo skipper più famoso d’Italia, a “convocarlo” per un compito decisamente meno complicato. Sempre di Luna si tratta, comunque: Luna Rossa, per la precisione, l’imbarcazione che il prossimo anno nelle acque del Golfo di Napoli proverà a conquistare l’America’s Cup, il più antico e prestigioso trofeo velico al mondo.

Jannik Sirena e Luna Rossa, due eccellenze italiane

L’idea è suggestiva e ambiziosa, sembra quasi partorita dal ministero del Turismo: unire due eccellenze italiane in un evento di straordinario richiamo, non solo sportivo. “Invitare Jannik Sinner a bordo? Un campione simile è sempre il benvenuto“, ha spiegato Max Sirena nel corso di un intervento a ‘La Politica nel Pallone’ su Rai Gr Parlamento. “C’è molto da imparare da una persona del genere, non solo dal punto di vista sportivo”. Ovviamente, non si tratta soltanto di dichiarazioni di facciata. Per esporsi in questo modo, Sirena e il team di Luna Rosa qualche contatto con l’entourage di Jannik devono averlo preso.

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Il ruolo di Sinner su Luna Rossa per l’America’s Cup

Ma cosa farebbe Sinner a bordo dell’imbarcazione destinata a duellare con New Zealand e con gli altri team nell’incanto di Bagnoli? Il regolamento della Louis Vuitton Cup e della stessa America’s Cup offre l’opportunità a ogni team di invitare un ospite a bordo, generalmente un personaggio famoso in aggiunta all’equipaggio. A questo “amico”, “testimonial” o “promoter” (vanno bene tutte le definizioni) non è chiesto di far nulla, se non di osservare da una postazione privilegiata il lavoro della squadra. Insomma, per Sinner si tratterebbe soltanto di fare una (veloce) gita in barca, ammirando la squadra di Luna Rossa all’opera.

Jannik a Napoli per l’America’s Cup: quando e come

Ovviamente Sinner a Napoli farebbe una fugace comparsata. Gli impegni sono stringenti sia nel caso di invito per gli eventi della Louis Vuitton Cup, in programma nell’autunno 2026, sia in caso di partecipazione all’America’s Cup, la finale contro New Zealand, prevista per luglio 2027. Jannik, ovviamente, sarebbe presente per una sola regata e dovrebbe fare i conti con un piccolo inconveniente: il sole che gli picchierebbe sul capo per tutto il tempo della sua presenza a bordo. Per fortuna stavolta non dovrebbe anche giocare e vincere una partita nel frattempo, quindi il rischio di incappare in crisi o malori è praticamente nullo.

Max Sirena e l’obiettivo di Luna Rossa: “Vincere per l’Italia”

“È necessario vincere questa America’s Cup“, ha aggiunto Max Sirena. “Luna Rossa rappresenta l’Italia, una nazione tecnologica perché il 99% di quello che viene utilizzato in Luna Rossa è volutamente italiano. C’è tantissima tecnologia in Italia e non se ne parla abbastanza. Noi italiani abbiamo bisogno di queste avventure, lo vediamo con il tennis, con le moto, con la F1. Abbiamo bisogno di questi fenomeni, perché siamo ancora un popolo che si innamora e ha bisogno di innamorarsi”. E ancora: “Stiamo facendo tutto per avvicinarci a questo obiettivo. Napoli sarà il valore aggiunto della prossima America’s Cup. È una delle città più belle del mondo, con una storia antichissima e una cultura estremamente profonda”.