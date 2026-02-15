Sinner debutta a Doha contro Machac: orario e dove vederlo. Fognini: "Djokovic il più forte della storia"

Jannik affronta il ceco nel primo turno dell'ATP 500 qatariota e lo spezzino lo difende: "Davvero avete fatto drammi per il suo ko a Melbourne contro Nole?".

Tutto pronto per il ritorno ufficiale in campo di Jannik Sinner dopo gli Australian Open. Il rosso di San Candido è atteso da un cammino piuttosto duro nell’ATP 500 di Doha, torneo non particolarmente prestigioso per storia e tradizione ma amatissimo dai big per il ricchissimo montepremi a disposizione. Il primo avversario è il ceco Tomas Machac, numero 31 della classifica ATP, che Sinner sfiderà non prima delle 17.30 italiane di lunedì 16 febbraio. Diretta in pay tv su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming pure su NOW, sempre per abbonati.

Sinner a Doha, il montepremi da favola per lui e Alcaraz

Un milione e duecentomila dollari: questa è la cifra (ufficiosa) garantita a Sinner e Alcaraz dagli organizzatori del torneo in programma nella capitale del Qatar. Un cachet da Masters 1000, che da solo vale più del doppio della vittoria stessa: al trionfatore, infatti, andranno 529.945 dollari, mentre al finalista 285.095. Chiarito perché Jannik ha preferito il Golfo Persico agli Stati Uniti, ci sono anche allettanti prospettive di guadagnare punti per il campione italiano rispetto a Carlitos: vincendo a Doha, Jannik potrebbe recuperare 500 punti, non dovendone sottrarre alcuno rispetto al 2025, quando la sua “sospensione” cominciò proprio alla vigilia dell’appuntamento qatariota.

Fognini “consola” Jannik: “Ha perso da Djokovic. Il più forte”

Chi se la sta spassando a Tenerife, ospite del Challenger in svolgimento nell’arcipelago spagnolo, è Fabio Fognini. Che sarà pure un “ex”, ma è rimasto in ottimi rapporti con tutti nel mondo del tennis. Proprio dalla Spagna lo spezzino ha spezzato una lancia in favore di Jannik. Anche se ha ribadito come il “GOAT”, a suo giudizio, non sia né lui, né tantomeno Carlos Alcaraz. “Jannik agli Australian Open ha perso contro il giocatore più forte della storia (Novak Djokovic, ndr), non facciamone un dramma perché non lo è. Conosco lui e il suo team e so che sicuramente già da Doha ripartiranno molto forte”.

Tennis, le certezze di Fognini su Alcaraz e Musetti

Già che c’era, Fognini ha parlato anche di Alcaraz: “Ho perso con entrambi. Si vedeva fin da piccoli che erano due predestinati. Sono due giocatori completamente diversi che stanno iniziando a scrivere le pagine della storia del nostro sport. Sono curioso di vedere chi arriverà insieme a loro e chi proverà a mettergli il bastone tra le ruote”. Magari Lorenzo Musetti, che ha scelto come allenatore l’ex coach di Fognini: “Sono contento per la crescita che sta avendo Lorenzo. Aver scelto Perlas è stata una bella mossa, lo conosco bene: lo aiuterà molto insieme a Tartarini a esprimere il suo miglior livello. Lo sta già facendo, deve ancora fare quel click per potersi stabilizzare nella top 5 e magari anche qualcosa in più”.