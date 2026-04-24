Sinner, a Madrid contro Bonzi arriva un altro sorpasso su Alcaraz: Jannik diventa il più ricco del 2026

A Madrid Sinner è sicuro di diventare il giocatore con il montepremi più alto guadagnato finora nel 2026 scavalcando Alcaraz, che se dovesse saltare anche Roma e Parigi potrebbe venire superato da Jannik anche per i guadagni sul campo in carriera

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Jannik Sinner non è ancora sceso in campo al Masters 1000 di Madrid che ha già compiuto un altro sorpasso sul rivale Carlos Alcaraz. Dopo quello nel ranking che lo ha riportato al numero 1 del mondo, l’azzurro è infatti già certo di superare lo spagnolo nella classifica del montepremi guadagnato in stagione grazie a quello garantito dal debutto nel torneo della capitale spagnola, diventando il giocatore con il prize money più alto del 2026.

Sinner sorpassa Alcaraz nei guadagni del 2026

Il momento d’oro di Sinner si riflette anche sul portafoglio dell’azzurro, ormai meritatamente sempre più gonfio, tanto da essere sicuro di sorpassare anche il proprio rivale Alcaraz nei guadagni stagionali. Dopo un’inizio da urlo con la vittoria dell’Australian Open e dell’ATP 500 di Doha Carlos non è più riuscito a imporsi in un torneo del circuito (rimediando anche qualche sconfitta cocente come quella al terzo turno di Miami) e ha poi accusato un infortunio al polso che lo ha obbligato a ritirarsi da Barcellona e a rinunciare al Masters 1000 di Madrid.

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Dall’altra parte invece Sinner ha inanellato una serie incredibili di vittorie conquistando i primi tre Masters 1000 stagionali che gli hanno fruttato un bel gruzzoletto, tanto che – anche come conseguenza dei forfait dello spagnolo – ora lo ha sorpassato anche nel prize money vinto in stagione, diventando il numero 1 del circuito anche in questa classifica. L’esordio al secondo turno di Madrid contro Benjamin Bonzi infatti garantirà a Jannik un assegno da 31,585, circa 37,000 dollari, che permettono a Sinner di salire a un totale di circa 4,374,000 dollari, mentre Alcaraz è fermo a 4,365,354.

E se Alcaraz saltasse anche il Roland Garros…

Se l’infortunio di Alcaraz dovesse rivelarsi grave come alcuni temono, tra gli internazionali d’Italia e il Roland Garros Sinner avrebbe la ghiotta chance di sorpassare lo spagnolo anche nel montepremi totale guadagnato in carriera. Roma e Parigi metteranno in palio una cifra totale di più di 4 milioni di dollari, che permetterebbero a Jannik di staccare Carlos, dato che la distanza al momento è di circa 2,6 milioni di dollari (Sinner al momento ha vinto 62,358,000 dollari, mentre Alcaraz 65,000,000).

Sinner, obiettivo quinto Masters 1000 consecutivo

Intanto più che guardare ai propri guadagni, Sinner a Madrid è certamente concentrato sul conquistare uno dei due Masters 1000 che mancando all’appello nel suo già ricchissimo palmares. Un risultato che gli permetterebbe inoltre di realizzare un incredibile record, ovvero diventare il primo giocatore di sempre a conquistare i primi quattro Masters 1000 stagionali e a vincerne ben cinque consecutivi, staccando Novak Djokovic e Rafael Nadal in questa speciale classifica.