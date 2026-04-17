Sinner a Madrid, l’indizio dopo il ritiro di Alcaraz. Panatta sicuro: “Jannik? Può vincere sia Roma che Parigi”

Al momento non si sa ancora con certezza se Sinner prenderà parte al Masters 1000 di Madrid, ma alcuni indizi svelati da La Gazzetta dello Sport portano a supporre che Jannik parteciperà al torneo

Mentre aumentano i ritiri importanti dal Masters 1000 di Madrid, arrivano indizi sulla possibile presenza di Jannik Sinner al torneo della capitale spagnola, dove l’azzurro potrebbe superare un incredibile record. Il focus del numero 1 al mondo rimane però sempre sugli Internazionali d’Italia e Roland Garros, che secondo Adriano Panatta potrebbe vincere ora che ha dimostrato di riuscire a esprimersi al meglio sulla terra e di poter battere il suo rivale Carlos Alcaraz sul rosso.

Sinner, l’indizio verso la sua presenza al Masters di Madrid

Prima il passo indietro di Novak Djokovic (ancora alle prese con un problema alla spalla), poi l’ufficialità del ritiro di Alcaraz per l’infortunio al polso rimediato a Barcellona e infine anche quello di Taylor Fritz. In un solo giorno il Masters 1000 di Madrid si è visto privare di ben tre top-10, due dei quali erano senza dubbio tra i giocatori più attesi, Carlos su tutti.

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Per Feliciano Lopez e Garbine Muguruza (co-direttori del torneo) potrebbe però essere arrivata una bella notizia. Nonostante non abbia ancora sciolto le riserve sulla sua presenza al torneo, alcuni indizi portano a pensare che Sinner prenderà parte al Masters di Madrid. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti Jannik avrebbe già interrotto il suo periodo di riposo tornando ad allenarsi già giovedì 16 aprile. Inoltre, sempre stando a la Rosea, l’azzurro avrebbe programmato il proprio arrivo nella capitale spagnola per sabato sera, con ampio anticipo sul suo teorico debutto nel torneo che potrebbe essere tra venerdì 24 e sabato 25 aprile. Una scelta dovuta con ogni probabilità alla necessità di abituarsi alle peculiari condizioni (dovute all’altitudine) dei campi di Madrid, dove il numero 1 al mondo potrebbe anche diventare il primo giocatore di sempre a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi e i primi quattro della stagione.

Sinner sfida Alcaraz a Madrid…ma per il Laureus Award

Difficile infatti pensare che la scelta di arrivare sabato a Madrid sia dovuta alla cerimonia dei Laureus World Sports Awards che si terrà lunedì 20 maggio nella capitale spagnola. E proprio agli Oscar dello Sport potrebbe esserci una nuova sfida tra Sinner e Alcaraz, che, pur non potendosi affrontare in campo per via dell’infortunio di Carlos, si contenderanno il premio di “Miglior sportivo dell’anno” insieme a Tadej Pogacar, Mondo Duplantis, Marc Marquez e Ousmane Dembélé.

Panatta scherza ma non troppo: “Sinner può vincere a Roma e Parigi…e sarebbe l’ora”

Se al momento tutte le attenzioni riguardanti Sinner sono focalizzate sulla sua presenza o meno a Madrid, è chiaro che i principali obiettivi di Jannik sulla terra rossa siano gli Internazionali d’Italia e, soprattutto, il Roland Garros. Tornei che secondo Panatta – il quale ha parlato a margine della presentazione della 25esima edizione di “Banca Generali – Un Campione per Amico” – l’azzurro potrebbe conquistare dopo il successo a Montecarlo:

“Secondo me ha la possibilità di vincere sia Roma che Parigi, questo senza dubbio. Poi dipende anche dall’altro (Carlos Alcaraz, ndr), perché se la giocano solo loro due. Adesso lui è numero uno, poi Alcaraz sarà numero uno, ma bisognerà vedere alla fine dell’anno. Ora si entra nel vivo, Montecarlo è un torneo importante ma Roma ha un altro sapore e poi c’è il Roland Garros. l fatto di aver vinto Montecarlo in finale contro Alcaraz è molto importante perché lui prende fiducia. Di fiducia non ne ha tanto bisogno, ma ha recepito molto bene i meccanismi sulla terra battuta. L’ho visto giocare in semifinale e in finale a Montecarlo e ora su terra battuta ha meno difficoltà. Roma per me è sempre stato un torneo importante. Qualche volta ci sono riuscito. Sarebbe pure ora che vincesse Sinner, tra un po’ ho cento anni…”.