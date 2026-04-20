Sinner a Madrid, il primo allenamento alla Caja Magica, l'avversario a sorpresa e il segreto di Pulcinella

Attesa per il sorteggio del tabellone, ma la partecipazione di Jannik al Masters 1000 spagnolo è ancora formalmente in forse: nel frattempo primi scambi contro l'argentino Tirante.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Primi assaggi della terra rosa madrilena per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, nella capitale spagnola per la cerimonia di consegna dei Laureus Awards, non ha ancora ufficialmente sciolto le riserve sulla sua partecipazione al Masters 1000 spagnolo, già orfano di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma è sceso in campo nel pomeriggio di domenica alla Caja Magica, campo principale del torneo, per una sessione di allenamento a sorpresa con uno sparring partner d’eccezione. Lunedì alle 11 è previsto il sorteggio del tabellone: Sinner scenderebbe in campo solo a partire dal secondo turno, tra venerdì 24 e sabato 25 aprile.

Madrid, la terra rossa più amata da Sinner

La terra rossa del Masters 1000 di Madrid è quella con le caratteristiche più vicine, almeno sulla carta, a quelle amate da Sinner: si tratta infatti di una superficie veloce e dai rimbalzi piuttosto regolari. Per una prima presa di coscienza, il rosso di San Candido ha scelto come tester un “terraiolo” autentico: l’argentino Thiago Agustin Tirante, vero e propria fondamentalista della terra battuta, 25enne che occupa la posizione numero 74 della classifica ATP. Un giocatore che su questa superficie sa il fatto suo: d’altro canto, non è un mistero che Sinner ami allenamenti ad alta intensità, soprattutto prima dell’inizio di tornei importanti.

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L’allenamento alla Caja Magica con Tirante

Quello contro Tirante è stato commentato dallo stesso argentino, quasi emozionato nel raccontare di aver effettuato alcuni scambi col numero 1 al mondo: “Grande inizio a Madrid con un allenamento di alto livello. Grazie a Jannik e al suo team per tutto“, il messaggio condiviso su Instagram, per giunta con tag allo stesso entourage di Sinner. I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, l’allenamento contro il sudamericano certamente avrà dato indicazioni molto utili a Jannik in vista di una partecipazione al torneo che appare scontata. Un segreto di Pulcinella, ormai.

L’indizio su Sinner degli organizzatori di Madrid

Il fatto che a introdurre l’allenamento congiunto di Sinner con Tirante siano stati gli stessi organizzatori del Masters 1000 di Madrid, infatti, suona come un ennesimo segnale, un indizio chiarissimo e cristallino, sulle “rassicurazioni” avute da Jannik e dal suo team sulla partecipazione al torneo. A Sinner fanno gola i punti in palio a Madrid, dove l’anno scorso non ha partecipato a causa dello stop per il caso Clostebol, ma stuzzica soprattutto la prospettiva di un ulteriore record: nessuno ha mai vinto cinque Masters 1000 di fila. Lui riscriverebbe la storia, preparandosi al contempo ai prossimi tornei a cui tiene molto: Roma e Parigi.