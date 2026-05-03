Sinner trionfa a Madrid, ma è record al buio: Sky cambia idea, bufera per la mancata diretta in chiaro su TV8

La finale del Masters 1000 spagnolo, a differenza di quella di Montecarlo contro Alcaraz, non è stata trasmessa sull'emittente nazionale: ma Sky non era obbligata al "regalo".

L’uomo dei record e delle grandi vittorie, che però sono patrimonio di pochi. E non si parla soltanto dei fortunati (e facoltosi) che riescono, pagandoli a peso d’oro, ad accaparrarsi i biglietti per le finali che vedono protagonista Jannik Sinner. Anche “ammirarlo” in tv sta diventando un problema. O meglio: un investimento. Perché ormai sono sempre di meno le occasioni in cui il rosso di San Candido va in tv in chiaro. Gli appassionati speravano in un nuovo “regalo” da parte di Sky, che già in occasione della finale del precedente Masters 1000, a Montecarlo, aveva consentito la diretta su TV8: stavolta niente.

Madrid, finale Sinner-Zverez non trasmessa su TV8

La finale di Madrid contro Zverev, per la verità, è stata in bilico fino all’ultimo. Si è sperato, infatti, in un “ravvedimento” da parte della pay-tv di Santa Giulia fino a pochi minuti dal via dell’incontro, fissata per le 17. E invece niente. La trasmissione dell’incontro, che peraltro non era annunciata su TV8, è stata riservata agli abbonati ed è andata regolarmente su Sky e su NOW. Niente trasmissione, invece, su TV8. Ma perché stavolta l’emittente satellitare si è comportata diversamente? Quella di Montecarlo, con la finale delle finali tra Sinner e Alcaraz, è stata un’eccezione? E cosa dice il regolamento a riguardo?

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Il “regalo” di Sky a Montecarlo negato per Madrid

Va precisato subito che Sky non era affatto tenuta a concedere la diretta in chiaro su TV8. Dei Masters 1000, come peraltro di tutti gli incontri dei tornei ATP, la pay-tv milanese ha acquistato i diritti in esclusiva. Quella di Montecarlo era da ritenersi una gentile “concessione”, una sorta di cadeau agli appassionati, che hanno potuto gustare la vittoria che ha consentito a Jannik di tornare numero 1 della classifica ATP. Una scelta, peraltro, premiata dai numeri: i dati d’ascolto su TV8 sono stati straordinari, per share e per numero di telespettatori. Niente diretta in chiaro, invece, per Madrid.

Eventi sportivi di rilevanza nazionale: il regolamento

Stavolta Sky (e NOW) hanno scelto di premiare la fedeltà dei propri abbonati. La materia è disciplinata dall’ultima “Lista degli eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro“, pubblicata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al punto p figurano “le semifinali e le finali di ATP e WTA Finals, di ATP Masters 1000 e WTA 1000 ove presenti atleti italiani”. Il problema è che fino alla scadenza, valgono i contratti in essere. E i diritti di Sky su questi tornei scadranno nel 2028. Fino ad allora tutte le partite di Sinner trasmesse in chiaro saranno un regalo della pay-tv. Che, legittimamente, può decidere di non farlo.