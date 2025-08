Sinner, un dettaglio spaventa i tifosi per Cincinnati: torna l’ombra dell’infortunio al gomito, ma Jannik tranquillizza

Durante una sessione di allenamento a Cincinnati sul braccio destro di Sinner è tornata la manica utilizzata a Wimbledon per l'infortunio al gomito. A tranquillizzare i tifosi ci ha però pensato Jannik

Dopo qualche giorno Jannik Sinner è arrivato a Cincinnati dove sta preparando il ritorno in campo dopo il trionfo a Wimbledon. Nell’ultima sessione d’allenamento l’altoatesino è però tornato a indossare il manicotto utilizzato ai Championships in seguito all’infortunio accusato al gomito durante il match con Grigor Dimitrov, destando preoccupazione nei suoi tifosi, che hanno subito iniziato a temere un riacutizzarsi del dolore e del problema al braccio. A rassicurarli ci ha però pensato lo stesso n°1 al mondo durante la conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del torneo di Cincinnati.

Sinner torna ad allenarsi con la manica sul braccio, tifosi in ansia

A quasi un mese dalla trionfale finale di Wimbledon, Jannik Sinner si appresta a fare il suo esordio in occasione del Masters 1000 di Cincinnati, dove è già arrivato da qualche giorno per preparasi al meglio al debutto dopo il cambio di superficie. Durante l’ultimo allenamento sostenuto la mattina di mercoledì 6 agosto è tornata a vedersi sul braccio destro del n°1 la manica contenutila utilizzata ai Championships dopo l’infortunio al gomito rimediato contro Grigor Dimitrov. Un dettaglio che non è sfuggito ai suoi tanti fan, che subito hanno mostrato grande preoccupazione per il loro beniamino, temendo un riacutizzarsi del dolore, soprattutto perché nelle sessioni dei giorni precedenti il n°Jannik non l’aveva indossata.

Sinner rassicura: “Il gomito sta bene”

A rassicurare i suoi tifosi ci ha però pensato subito Sinner, che interrogato a riguardo durante la conferenza stampa a Cincinnati ha spiegato come non abbia dolore al gomito e che la scelta di indossare la manica sia dovuto solo a una sensazione positiva quando la indossa – e magari anche per un po’ di scaramanzia visto il trionfo a Wimbledon: “Il gomito non fa male, ma mi piace la sensazione che dà la manica. Dà un po’ più di stabilità nell’impatto con la palla. L’avevo usata anche a Wimbledon e mi era piaciuta”.

Possibile pretattica di Jannik? Solo l’esordio scaccerà gli ultimi dubbi

Vedendo poi com’era andata a Wimbledon, dove dopo qualche giorno Sinner non aveva praticamente più manifestato dolore al gomito, si può dedurre che quanto affermato da Jannik in conferenza stampa a Cincinnati corrisponda a verità. Qualche minimo sospetto che possa trattarsi di pretattica da parte del n°1 al mondo per non far sapere ai propri avversari di stare al meglio comunque rimane, ma per scacciare gli ultimi dubbi basterà attendere ancora qualche giorno l’esordio di Sinner, che certamente darà risposte più complete ed esaurienti a riguardo.