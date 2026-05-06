Sinner, manifesti offensivi a Roma e al Foro Italico: gli insulti sono pesantissimi. C’entra il derby Roma-Lazio

Alcuni manifesti con insulti al numero 1 del mondo hanno fatto la loro comparsa al Foro Italico dove si stanno svolgendo gli Internazionali: la denuncia di un giornalista sui social

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il calcio non risparmia neanche Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo si è visto oggetto di alcuni manifesti molto offensivi che hanno fatto la loro comparsa a Roma e in particolare al Foro Italico dove si stanno svolgendo gli Internazionali d’Italia. Messaggi con insulti per il numero 1 del mondo che potrebbero essere legati allo spostamento del derby tra Roma e Lazio del 17 maggio alle ore 12.30 (che però non è stato ancora ufficializzato).

La denuncia sui social

Due manifesti con insulti a Jannik Sinner. La denuncia arriva sui social dal giornalista Andrea Prandi che ha posto sul suo account Twitter le due scritte con le offese al numero 1 del mondo del tennis, che riportano anche una firma “Cane Sciorto”. Alla vigilia del debutto agli Internazionali dell’azzurro la polemica sembra però riguardare il mondo del calcio.

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Al Foro Italico è atteso il tutto esaurito nel corso di queste settimane per un torneo che potrebbe consegnare l’altoatesino alla storia del tennis. Ma sono settimane delicate anche per la serie A che il prossimo 17 maggio mette di fronte Roma e Lazio, un derby che come sempre sarà molto sentito e con i giallorossi che si giocano anche qualcosa di importante. Di sicuro dietro questa iniziativa non ci sono le tifoserie organizzate ma qualche tifoso che probabilmente avrà voluto approfittare dell’occasione per provare a cercare un po’ di esposizione mediatica.

La finale agli Internazionali e l’incrocio con il derby

Tutto racchiuso nel raggio di pochi chilometri traguardi. Il Foro Italico e lo stadio Olimpico rappresentano un punto di riferimento per lo sport a Roma e in Italia ma la loro vicinanza a volte può essere anche fronte di problemi. La giornata cerchiata in rosso dalla istituzioni cittadine è quella del 17 maggio prossimo quando all’Olimpico va in scena il derby tra Roma e Lazio e la finale del Masters 1000 italiano che potrebbe vedere proprio Sinner come protagonista.

Una contemporaneità che mette a rischio l’ordine pubblico vista l’enorme affluenza di persone. In un primo momento si è pensato allo slittamento del match di serie A al lunedì, un’ipotesi però immediatamente respinta dalla Lega. Sebbene non sia stata ancora ufficializzata, la decisione finale dovrebbe essere quella di giocare la partita alle 12.30 in modo da permettere poi lo svolgimento della finale degli Internazionali intorno alle 17 e dunque senza una sovrapposizione tra i due eventi.

Cosa cambia per il calendario di serie A

L’eventuale spostamento del derby alle 12.30 (se dovesse essere questa la decisione finale della Lega) rischia di avere un effetto domino anche su altre partite della serie A. I giallorossi potrebbero arrivare al penultimo appuntamento del campionato ancora in corsa per la Champions League e per l’Europa League. Nelle ultime giornate c’è la regola della contemporaneità per le squadre che si battono per gli stessi obiettivi. E questo potrebbe portare allo spostamento di altre gare. In particolare potrebbero essere coinvolte Como-Parma, Atalanta-Bologna, Fiorentina-Juventus, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Anche se alcune squadre potrebbero già aver “concluso” la loro stagione per quella data.