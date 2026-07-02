Sinner, McEnroe spegne l’allarme: “È ancora il favorito a Wimbledon”. Courier manda Jannik a scuola da Alcaraz

Le difficoltà riscontrate da Jannik Sinner nei primi due match di questa edizione di Wimbledon hanno alimentato i dubbi sul numero 1 del mondo, apparso più falloso e meno dominante rispetto al periodo precedente al Roland Garros. Nonostante ciò però secondo John McEnroe l’azzurro rimane il grande favorito alla vittoria finale dei Championships.
- Sinner, inizio di Wimbledon tentennante
- McEnroe non cambia idea e spiega perché le difficoltà di Sinner nascondono un lato positivo
- Courier: “Sinner deve imparare una cosa da Alcaraz”
Sinner, inizio di Wimbledon tentennante
Dopo l’eliminazione a sorpresa al secondo turno del Roland Garros c’era grande curiosità per rivedere all’opera Sinner per capire se avrebbe subito qualche ripercussione da quella sconfitta. Ebbene dopo i primi due match di Wimbledon possiamo dire che Jannik non ha scacciato tutti i dubbi sulle sue condizioni, apparendo un po’ in difficoltà sia all’esordio contro Miomir Kecmanovic, il quale si era portato a un set dalla vittoria, che al secondo turno con Nuno Borges. Sinner è infatti apparso molto più falloso rispetto al suo solito, riuscendo a salvarsi spesso solamente grazie al servizio, che invece ha funzionato alla grande.
McEnroe non cambia idea e spiega perché le difficoltà di Sinner nascondono un lato positivo
Le difficoltà riscontrate nei primi due incontri hanno portato a qualcuno a sostenere che Sinner non sia più lo stesso del pre Roland Garros, ma per John McEnroe la sofferenza di queste sfide ha comunque evidenziato un aspetto positivo di Jannik e certamente non ha cambiato il fatto che rimanga lui il grande favorito alla vittoria finale.
Queste le parole della leggenda statunitense riportate da Il Tennis Italiano: “I primi due incontri sono stati un ottimo test per lui. Se da un lato è vero che ha incontro delle difficoltà, c’è da dire che ha sempre innalzato i giri del motore quando ne aveva bisogno ed è un ottimo segnale. Non ho dubbi sul fatto che l’italiano continui ad essere il grande favorito per sollevare il trofeo a Londra. Quando non giochi nemmeno una partita ufficiale prima di Wimbledon, il rischio è dietro l’angolo. Fidatevi che già venerdì si sentirà decisamente più a suo agio”.
Courier: “Sinner deve imparare una cosa da Alcaraz”
Tornando a quanto accusato da Sinner al Roland Garros, a Tennis Channel Jim Courier ha invitato Jannik a prendere esempio dal suo rivale Carlos Alcaraz, che ha imparato a gestire al meglio quelle situazioni di estrema difficoltà: “Sapremo se avrà davvero risolto il problema solo la prossima volta che giocherà in condizioni di caldo e umidità e inizieranno eventualmente i crampi, cosa che può capitare. Anche Carlos Alcaraz ha dovuto affrontare situazioni simili. La differenza è che è riuscito a reagire e a superarle, come ha fatto quest’anno agli Australian Open contro Alexander Zverev, recuperando una situazione complicata. Forse Alcaraz ha imparato a rilassarsi in un modo che anche Sinner dovrà imparare, se dovesse ritrovarsi di nuovo in una situazione così traumatica”.