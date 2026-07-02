Sinner, McEnroe spegne l’allarme: “È ancora il favorito a Wimbledon”. Courier manda Jannik a scuola da Alcaraz

McEnroe spegne gli allarmismi su Sinner dopo le difficoltà affrontate contro Kecmanovic e Borges e lo lancia verso la vittoria di Wimbledon, mentre Courier gli consiglia di prendere esempio da Alcaraz

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Le difficoltà riscontrate da Jannik Sinner nei primi due match di questa edizione di Wimbledon hanno alimentato i dubbi sul numero 1 del mondo, apparso più falloso e meno dominante rispetto al periodo precedente al Roland Garros. Nonostante ciò però secondo John McEnroe l’azzurro rimane il grande favorito alla vittoria finale dei Championships.

Sinner, inizio di Wimbledon tentennante

Dopo l’eliminazione a sorpresa al secondo turno del Roland Garros c’era grande curiosità per rivedere all’opera Sinner per capire se avrebbe subito qualche ripercussione da quella sconfitta. Ebbene dopo i primi due match di Wimbledon possiamo dire che Jannik non ha scacciato tutti i dubbi sulle sue condizioni, apparendo un po’ in difficoltà sia all’esordio contro Miomir Kecmanovic, il quale si era portato a un set dalla vittoria, che al secondo turno con Nuno Borges. Sinner è infatti apparso molto più falloso rispetto al suo solito, riuscendo a salvarsi spesso solamente grazie al servizio, che invece ha funzionato alla grande.

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McEnroe non cambia idea e spiega perché le difficoltà di Sinner nascondono un lato positivo

Le difficoltà riscontrate nei primi due incontri hanno portato a qualcuno a sostenere che Sinner non sia più lo stesso del pre Roland Garros, ma per John McEnroe la sofferenza di queste sfide ha comunque evidenziato un aspetto positivo di Jannik e certamente non ha cambiato il fatto che rimanga lui il grande favorito alla vittoria finale.

Queste le parole della leggenda statunitense riportate da Il Tennis Italiano: “I primi due incontri sono stati un ottimo test per lui. Se da un lato è vero che ha incontro delle difficoltà, c’è da dire che ha sempre innalzato i giri del motore quando ne aveva bisogno ed è un ottimo segnale. Non ho dubbi sul fatto che l’italiano continui ad essere il grande favorito per sollevare il trofeo a Londra. Quando non giochi nemmeno una partita ufficiale prima di Wimbledon, il rischio è dietro l’angolo. Fidatevi che già venerdì si sentirà decisamente più a suo agio”.

Courier: “Sinner deve imparare una cosa da Alcaraz”

Tornando a quanto accusato da Sinner al Roland Garros, a Tennis Channel Jim Courier ha invitato Jannik a prendere esempio dal suo rivale Carlos Alcaraz, che ha imparato a gestire al meglio quelle situazioni di estrema difficoltà: “Sapremo se avrà davvero risolto il problema solo la prossima volta che giocherà in condizioni di caldo e umidità e inizieranno eventualmente i crampi, cosa che può capitare. Anche Carlos Alcaraz ha dovuto affrontare situazioni simili. La differenza è che è riuscito a reagire e a superarle, come ha fatto quest’anno agli Australian Open contro Alexander Zverev, recuperando una situazione complicata. Forse Alcaraz ha imparato a rilassarsi in un modo che anche Sinner dovrà imparare, se dovesse ritrovarsi di nuovo in una situazione così traumatica”.