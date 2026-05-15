Le ultime notizie in termini meteo sulla semifinale di questa sera tra il numero 1 del ranking e il tennista russo per un grande classico, ormai, del tennis moderno

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’incognita meteo che si è rivelata devastante qualche giorno addietro non ha scoraggiato quanti hanno deciso di investire ogni sforzo su questa giornata di semifinali maschili, con l’aggiunta del doppio. L’attesa per Jannik Sinner è essa stessa il piacere, il compiacimento di vederlo giocare a livelli elevatissimi. Forse, nel passato recente, non ha mai disputato un Masters 1000 agli Internazionali di Roma in un simile stato di grazia. Il programma prevede che scenda in campo contro il russo Daniil Medvedev attorno alle 19, ma il condizionale è d’obbligo. Alle 13 il Foro Italico era sotto la pioggia, poi il cielo si è rasserenato ma ha ripreso a piovere durante Ruud-Darderi dopo 26′ di gioco. Se le condizioni reggono, il momento più complicato sarà più avanti, prima che Sinner entri in campo.

Situazione meteo a Roma, incognita Sinner

La situazione a Roma non è ottimale. Quella primavera romana che di solito accompagna gli Internazionali, segnando l’ingresso nella stagione più mite dell’anno stenta a riflettersi in queste giornate autunnali, sebbene qualche eccezione abbia risollevato le sorti di un torneo che si temeva costellato da cancellazioni e rinvii.

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Il freddo serale, l’umidità e le palline più pesanti possono influire sul gioco aggressivo da fondo che oggi rende Sinner praticamente ingiocabile anche sulla terra, superficie su cui il numero 1 al mondo vanta ancora margini di crescita. Ovvio che le partite diurne siano preferite dall’azzurro, ma non sempre le componenti meteo possono assecondare queste preferenze.

Cosa dice il regolamento ATP

C’è da considerare, infatti, il tema regole. il regolamento ATP che su simili questioni risulta chiaro, assolutamente trasparente imponendo di non iniziare i match in programma nella giornata di riferimento dopo le 23.

Luciano Darderi, suo malgrado, ha chiuso il match a un orario improbabile, a notte fonda, a causa anche dell’interruzione causata dai fumogeni del vicino Stadio Olimpico in concomitanza con la finale di Coppa Italia, vinta dall’Inter. Nessun tracollo dell’azzurro, per sua fortuna visto e considerato che una situazione così incresciosa avrebbe potuto condizionare la resa. La sua semifinale potrebbe protrarsi oltre il previsto, però, o chiudere prima della pioggia attesa per il tardo pomeriggio.

Nel caso, però, il campo andrebbe coperto, il pubblico dovrebbe defluire e andrebbe preparato il tutto sul Centrale, che è già assolutamente full.

L’eventuale recupero

Che cosa accadrebbe, però, qualora la semifinale di Sinner e Medvedev non si potesse disputare venerdì 15 maggio? La questione incastri imporrebbe l’individuazione, in una fascia oraria compatibile con la finale femminile tra Svitolina e Gauff, che si giocherà salvo rinvii domani mattina alle ore 10. Dunque a Roma si recupererebbe nella tarda mattinata del giorno successivo o nel primissimo pomeriggio per chiudere e rispettare l’appuntamento con la finale di domenica del torneo maschile alla presenza del presidente Mattarella.