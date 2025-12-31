Sinner, il messaggio di Laila Hasanovic è perentorio e inequivocabile: per Jannik un Capodanno da favola

Ultime stories del 2025 per la modella e influencer legata al rosso di San Candido: prima l'allenamento su un campo da tennis di Copenaghen, poi ostriche a volontà.

Prima il dovere, poi il piacere. Sembra essere questo il significato recondito del messaggio in codice diffuso sui social da Laila Hasanovic. Della bella modella e influencer, legata da qualche mese a Jannik Sinner, si erano perse le tracce da alcune settimane. Da quando, più precisamente, aveva lasciato libero il fidanzato di dedicarsi solo al tennis e alla preparazione per il 2026 facendo ritorno da Dubai alla natia Copenaghen. Con tanti saluti a Flavio Briatore, al Grand Prix di Formula 1 di Abu Dhabi e agli altri eventi extra glam a cui aveva preso parte, insieme all’illustre compagno, nel corso del suo breve ma intenso soggiorno negli Emirati.

Laila Hasanovic, le stories Instagram da Copenaghen

Adesso Laila è ricomparsa. Impetuosa, frizzante, elettrizzante. Non più coi post freddi, aridi e preconfezionati che i brand di cui è testimonial le preparano a tavolino, indicandole persino orari e modalità di pubblicazione. Laila ha scelto di postare alcune stories dal significato inequivocabile, ma soprattutto intime, personali, strettamente confidenziali. E il destinatario, fuor da ogni ragionevole dubbio, sembra essere proprio Jannik Sinner. È a lui che paiono essere rivolti i “pensierini” di miss Hasanovic. Lui che sta ultimando gli allenamenti per farsi trovare pronto alla prima uscita del nuovo anno, la discussa esibizione coreana con Carlos Alcaraz.

Tennis e ostriche, i messaggi stuzzicanti di Laila a Jannik

E il tennis è sempre più al centro dei pensieri di Laila, che orgogliosamente ha condiviso sui suoi canali ufficiali il passaggio di un intenso allenamento sostenuto in un campo a Copenaghen: forse vuol farsi trovare pronta per i prossimi scambi con Sinner. E a proposito di scambi, appare fin troppo chiaro il significato della story successiva della bella Laila: un invitante piatto di ostriche con ghiaccio e limone. Per Jannik, insomma, si prospetta un Capodanno da favola. E se non avranno modo di celebrare l’avvento del 2026 insieme, certamente faranno in tempo a recuperare più avanti. Laila sta facendo di tutto per adeguare l’agenda dei suoi impegni a quella del fidanzato.

Laila Hasanovic Instagram Story

Sinner, il post di saluto e gli auguri ai tifosi per Capodanno

A proposito di Sinner, Jannik non ha (ancora) risposto alle stuzzicanti provocazioni di Laila, ma ha inviato un messaggio d’auguri ai suoi fan. “Ragazzi, che anno è stato”, il Tweet del rosso di San Candido. “Alcune vittorie sono state incredibili, mentre certe sconfitte sono state dure da digerire. Ma in tutto questo anno non ho guardato solo ai risultati, ho fatto tesoro di grandi lezioni. Sono davvero grato al mio team, alla mia famiglia e ai tifosi per tutto il supporto ricevuto: significa tutto per me. Auguro a tutti un felice anno nuovo, con l’auspicio che possiate celebrarlo con la gente che amate. Ci vediamo presto in campo“. Laila lo aspetta.