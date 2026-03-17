Sinner a Miami per agganciare Alcaraz nella Race ATP, per Ljubicic è il favorito: “Può fare il Sunshine Double”

Sinner a Miami punta a entrare nella ristrettissima cerchia di coloro che sono riusciti a completare il Sunshine Double. Un risultato che gli permetterebbe di avvicinarsi ad Alcaraz in classifica e - facendo il tifo per Fonseca - magari anche ad agganciarlo nella Race

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Il successo a Indian Wells senza concedere nemmeno un set durante l’arco del torneo ha rilanciato le quotazioni di Jannik Sinner dopo un inizio di stagione sottotono per i suoi standard. Ora, per la prima volta in carriera, l’azzurro avrà la possibilità di completare il Sunshine Double conquistando anche il Masters 1000 di Miami, torneo dove secondo Ivan Ljubicic partirà con i favori del pronostico e che potrebbe regalargli anche l’aggancio a Carlos Alcaraz in vetta alla Race ATP.

Sinner, obiettivo Sunshine Double

Dopo aver vinto tutti gli altri Masters 1000 sul cemento, per la prima volta in carriera Sinner ha conquistato anche quello di Indian Wells battendo un ritrovato Daniil Medvedev in finale. Un successo che gli ha permesso di diventare il più giovane di sempre a conquistare tutti i Big Title esistenti sul cemento e che gli consente per la prima volta in carriera di puntare al Sunshine Double, un traguardo raggiunto solo da altri sette giocatori in ambito maschile, Courier (1991), Chang (1992), Sampras (1994), Rios (1998), Agassi (2001), Federer (3005, 2006 e 2017) e Djokovic (2011, 2014, 2015 e 2016).

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Per riuscirci Jannik dovrà conquistare anche il Masters 1000 di Miami in programma dal 18 al 29 marzo, torneo dove storicamente si è sempre dimostrato più a proprio agio rispetto a quello che si disputa sul deserto californiano, come dimostrano le tre finali raggiunte in carriera e condite dal titolo vinto nel 2024 contro Grigor Dimitrov.

Ljubicic: “Sinner favorito a Miami”

Una possibilità poi non così remota, soprattutto in virtù del livello messo in mostra a Indian Wells, che ha portato anche l’ex n°3 ed ex coach di Federer Ivan Ljubicic a indicare Sinner come favorito a Miami in un suo intervento a Sky Sport: “Il successo a Indian Wells ci fa capire e vedere quanto è forte Jannik in questo momento. Sarà stato un po’ felice di non incontrare Carlitos in finale, però questo Medvedev fa veramente pensare che possa essere lui a dare fastidio a loro due su questa superficie. Direi che Sinner è favorito a Miami, può fare il Sunshine Double. Arriva in fiducia, le condizioni sono un po’ diverse ma c’è tutto il tempo per abituarsi. Lui parte favorito perché, insieme ad Alcaraz, è il più forte. Vediamo se arriveranno in finale e ci regaleranno un’altra sfida fenomenale”.

Sinner può agganciare Alcaraz nella Race ATP, Fonseca l’alleato di Jannik

Vincere a Miami permetterebbe inoltre a Sinner di riavvicinarsi in classifica ad Alcaraz alla vigilia dell’inizio della stagione sulla terra rossa, dove lo spagnolo ha un bottino di oltre 4000 punti da difendere. Non solo, in Florida un successo potrebbe anche portare Jannik ad agganciare (o meglio, quasi, visto che l’azzurro manterrebbe uno svantaggio di 10 punti, ovvero quelli che vengono assegnati a chi prende parte al torneo) Carlos nella Race ATP, la classifica che tiene conto solamente dei punti ottenuti in stagione.

Al momento infatti Sinner si trova alle spalle di Alcaraz in questa speciale classifica di 1000 punti (1900 contro i 2900 del n°1 ATP), ovvero esattamente quelli messi in palio dal torneo di Miami. Perché l’aggancio si verifichi però Carlos dovrebbe venire eliminato al primo turno esattamente come un anno fa. Un’eventualità molto remota considerando comunque l’ottimo stato di forma dello spagnolo, ma non così impossibile visto il probabile ostico primo avversario di Alcaraz, ovvero Joao Fonseca, che proprio contro Jannik a Indian Wells ha dimostrato di poter impensierire i migliori al mondo.