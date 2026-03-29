Sinner, Bertolucci va oltre Miami: “Ci sono tanti dubbi”. Sky, la finale con Lehecka non sarà in chiaro: il motivo

L’ex capitano di Davis si lancia già sulla stagione sulla terra rossa ed esclude categoricamente: “Non giocherà a Parigi”. Il maltempo continua a minacciare la finale tra Sinner e Lehecka

Jannik Sinner si prepara a un altro grande appuntamento della sua stagione. Il tennista altoatesino scende in campo per la sua seconda finale del 2026 e dopo Indian Wells spera di centrare il successo anche a Miami e firmare un “Sunshine Double” che manca dal trionfo di Roger Federer nel 2017, con Jannik che spera di eguagliare quanto fatto in ambito femminile da Aryna Sabalenka.

La corsa al numero uno si decide sulla terra

Paolo Bertolucci prova a guardare oltre la finale di Miami e anche del doppio appuntamento del Sunshine Double. A dispetto delle voci degli ultimi giorni che volevano un Sinner pronto a giocare tutti i Masters 1000 sulla terra rossa, l’ex capitano di Davis e ora commentatore Sky, rivela alla Gazzetta dello Sport di avere dei dubbi sulle prossime decisioni di Sinner riguardo i tornei che giocherà: “Ci sono tanti se a partire dal più importante: giocherà a Montecarlo? – scrive nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport – Arriva da un mese sul cemento americano passando da una costa all’altra, che ti toglie il sangue e ti consuma sotto tutti i punti di vista. Potrebbe presentarsi a Montecarlo, Roma e Parigi, oppure saltare il Principato e concentrarsi subito su un richiamo di preparazione. La verità è che anche sulla superficie meno adatta ha perso due volte dallo spagnolo. Batterlo è l’elemento di crescita al quale ha chiamato. Ma non avrebbe senso giocare anche a Madrid, anche per via dell’altitudine che non prepara al Roland Garros”.

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Miami, continua all’allarme maltempo

Tutti con il naso all’insù. La giornata finale del Miami Open potrebbe essere fortemente condizionata dal maltempo che è stato annunciato da giorni. Rispetto alle previsioni dei giorni scorsi sembra esserci qualche speranza maggiore di veder disputare la finale prima del doppio femminile con Errani e Paolini che sfidano Townsend e Siniakova e poi di quella maschile tra Sinner e Lehecka. A partire dall’1 di oggi (ora locale) sono previste le prime piogge ma rispetto a quanto rivelato nei giorni scorsi ci potrebbero essere diverse schiarite nel corso della giornata. La speranza è che il vento possa portare via le nubi residue e che non si arrivi a rinvii dei due match in programma, anche perché le previsioni per la giornata di lunedì sono anche peggiori.

La decisione di Sky per la finale con Lehecka

La sosta del campionato di serie A ha lasciato una porta aperta ai tifosi di Sinner che per una volta non avrebbero dovuto scegliere tra la propria squadra del cuore e il campione altoatesino. Ma Sky ha deciso di non fare nessun regalo agli appassionati italiani e dopo le voci dei giorni scorsi, ha scelto di destinare la finale del Masters 1000 di Miami solo agli abbonati e di non trasmetterla in chiaro su Tv8. E’ vero che il 20 novembre scorso è entrato in vigore tramite decreto del Mimit, l’elenco aggiornato degli eventi di particolare rilevanza sociale. Un elenco che proprio sotto la spinta dei successi di Sinner vede anche la presenza di semifinali e finali di tutti i tornei principali (Slam, Masters 1000, ATP e WTA Finals) ma la trasmissione in chiaro non è obbligatoria da subito, lo sarà solo alla scadenza degli attuali contratti televisivi. Sky detiene i diritti dei Masters 1000 fino al 2028, quindi fino a quel momento le partite restano disponibili solo sui canali a pagamento, salvo scelta indipendente dei detentori dei diritti. La finale con Lehecka è prevista per le ore 21 con la telecronaca di Sky affidata alla voce di Elena Pero di al commento tecnico di Paolo Bertolucci.