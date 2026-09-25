Federer incorona Sinner come numero 1 al mondo nonostante i successi Slam di Zverev, puntualizzando però che al top della forma il migliore sarebbe Alcaraz

A Londra è tutto pronto per la nona edizione della Laver Cup, dove il Team Europe guidato da Carlos Alcaraz e Alexander Zverev proverà a riportare il titolo nel vecchio continente. Questa è anche la speranza del fondatore ed ex giocatore Roger Federer, che però perché si concretizzi non potrà contare su quello che – come da lui ammesso a TNT Sport – a suo parere è il miglior giocatore al mondo in questo momento, ovvero Jannik Sinner.

Federer incorona Sinner: “Il migliore in questo momento è Sinner”

Da numero 1 a numero 1, parlando di quello che a suo parere in questo momento è il miglior giocatore al mondo, Federer (come la classifica ATP) ha incoronato Sinner come il giocatore più forte dell’attuale circuito. Un riconoscimento che farà certamente estremo piacere all’azzurro e che arriva nonostante il problema fisico accusato al Roland Garros e l’infortunio che ha obbligato Jannik a saltare gli ultimi due mesi e mezzo di tornei e i successi stagionale di uno Zverev capace di vincere i suoi primi due titoli dello Slam: “Chi è il migliore in questo momento? Direi Jannik Sinner, semplicemente perché, oltre al dominio assoluto che ha dimostrato nei Masters 1000, ha giocato benissimo fino all’infortunio. Ora, che importanza ha l’infortunio rispetto al suo livello di gioco? Penso che quando è in forma, sia il migliore. Ecco perché la sua classifica è così alta”.

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Federer: “Al massimo della forma Alcaraz è il migliore in circolazione”

Il discorso per Federer cambia però se si prende in considerazione la miglior versione possibile di tutti i giocatori, con Alcaraz che a suo parere è il tennista capace di raggiungere il picco più alto quando è al massimo della forma: “Sappiamo anche che quando Carlos è al massimo della forma è il miglior giocatore in circolazione. E penso che lo sappia anche lui”. Un’opinione che non sorprende così tanto, visto che in passato Roger aveva dimostrato una leggera preferenza per lo spagnolo, e che non appare nemmeno un’affermazione fuori dal mondo se si guarda per esempio ai tie-break disputati tra i due a Pechino 2024 e Roland Garros 2025.

Federer: “Zverev è finalmente un campione Slam”

Federer ha poi speso belle parole per Zverev, dimostrandosi felice dei successi slam del tedesco, che fino a qualche mese fa sembrava essere condannato a chiudere la carriera senza Major in bacheca: “E Sascha è finalmente dove tutti speravamo che arrivasse un giorno, ovvero campione Slam. E ora si potrebbe sostenere che, in questo momento, se ci fosse un incontro tra i due, forse sarebbe Zverev a prevalere, anche perché Carlos sta tornando da un infortunio”. Nonostante i successi di Sascha Federer non ha però dubbi su chi sia il migliore al mondo: “Quindi penso che sia un argomento di dibattito, ma considerando l’anno che ha avuto Sinner, direi che è davvero fortissimo“.