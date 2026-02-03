Sinner, Milano-Cortina per dimenticare l’AO: “Sarà bellissimo”. Ma è mistero sulla sua presenza, il possibile ruolo

Sinner non vede l'ora di assistere alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma a pochissimi giorni dall'inizio dei Giochi la sua presenza, così come il suo eventuale ruolo, durante la cerimonia d'apertura è ancora avvolta nel mistero

L’uscita di scena in semifinale contro Novak Djokovic in semifinale all’Australian Open ha ovviamente comportato un po’ di delusione in Jannik Sinner, che ora però dovrà dimenticare quanto successo a Melbourne e ripartire il prima possibile per sfruttare i prossimi mesi in cui non avrà punti da difendere per avvicinarsi a Carlos Alcaraz in classifica. L’amarezza da smaltire sarà tanta, ma l’azzurro si è già dimostrato bravo in passato a cancellare le delusioni e ripartire, magari sfruttando anche qualche giorno di pausa per staccare completamente dal tennis. A proposito in supporto di Sinner – grande appassionato di sci – arrivano le attesissime Olimpiadi di Milano-Cortina, dove però non è ancora chiaro se Jannik ricoprirà un ruolo nella cerimonia inaugurale.

Sinner non vede l’ora di Milano-Cortina e carica gli azzurri

Staccare completamente dopo una cocente delusione è uno dei rimedi migliori per ripartire e non lasciarsi influenzare troppo da quanto successo. Lo sa bene Sinner, che – senza ovviamente dimenticare gli allenamenti – spesso si è preso momenti per sé dopo un torneo negativo, decidendo di passare del tempo con amici o in famiglia o magari di dedicandosi alla sua altra passione, ovvero lo sci.

Sci che potrebbe aiutarlo a ripartire dopo la sconfitta un po’ a sorpresa in semifinale all’Australian Open. Tra pochissimi giorni prenderanno ufficialmente il via le Olimpiadi di Milano-Cortina, un appuntamento che Sinner non vede l’ora di seguire per tifare i tanti azzurri protagonisti ai Giochi come rivelato in un’intervista a Eurosport: “Sarà bellissimo poi soprattutto essendo in Italia ci sarà un’atmosfera incredibile. Ci sono tanti italiani e soprattutto dell’Alto Adige, questo è bello perché noi comunque siamo piccoli ma comunque siamo conosciuti nei nostri sport, e poi ovviamente tutti gli altri, quindi sono molto contento di guardarle”.

Sinner non scioglie i dubbi sulla sua presenza alla cerimonia

Proprio la sua vicinanza agli sport invernali – così come ovviamente la sua infinita popolarità lungo tutto lo stivale – hanno portato a pensare che Sinner possa avere un ruolo centrale nella cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, per cui ricopre già il ruolo di ambasciatore dei volontari. A tre giorni dall’inizio dei giochi il dubbio sulla presenza di Jannik non è ancora stato risolto, con lo stesso numero 2 ATP che durante la sua ultima conferenza stampa a Melbourne non sciolto i dubbi: “Io con un ruolo nella cerimonia inaugurale delle prossime Olimpiadi? Ancora non lo so, non lo so ancora”.

Quale potrebbe essere il ruolo di Jannik

Ma quale potrebbe essere il ruolo di Sinner nella cerimonia d’apertura? Vista la sua appartenenza a uno sport che poco ha a che fare con le Olimpiadi invernali possiamo escludere con certezza quasi assoluta che Jannik ricoprirà il ruolo di ultimo tedoforo. Questo anche viste alcune dichiarazioni del presidente del CONI Luciano Bonfiglio, che aveva lasciato intendere che per quel ruolo non si andranno a scegliere atleti provenienti da discipline non presenti a Milano-Cortina. Possibile comunque che a Jannik venga dato comunque un ruolo di rilievo essendo uno dei rappresentanti di spicco dello sport italiano e che quindi gli venga affidato il ruolo di uno degli ultimi tedofori, magari il terzultimo per esempio.