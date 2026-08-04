Sinner a Milano per nuovi controlli, preoccupa il ginocchio destro: il piano di Jannik per lo US Open

Sinner si è recato a Milano per una visita di controllo pre Cincinnati e US Open che potrebbe essere legata a un fastidio al ginocchio destro. Fastidio che però al momento non sembra turbare Jannik

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Annunciata la sua assenza al Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner sta passando gli ultimi giorni prima di partire per la tournée nordamericana tra Montecarlo e Italia, dove nella mattinata di oggi martedì 4 agosto è stato visto a Milano per una visita di controllo presso la Physioclinic, una clinica specializzata nei trattamenti fisioterapeutici. Controlli di routine per l’azzurro, che potrebbero aver riguardato anche un possibile fastidio al ginocchio destro.

Nuovi controlli per Sinner

Dopo essere andato al J-Medical per alcuni test fisici dopo il successo a Wimbledon, terminate le sue vacanze – come annunciato da Gabriele Parpiglia – Sinner si è recato a Milano per dei nuovi controlli alla clinica Physioclinic specializzata nei trattamenti fisioterapeutici. Una visita programmata da tempo (e durata circa quattro ore) in vista della partenza in direzione Stati Uniti dove farà il suo ritorno in campo a Cincinnati dopo il trionfo ai Championships.

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Possibile fastidio al ginocchio destro

Per quanto si sia trattato di una semplice visita di controllo, qualche piccola preoccupazione sulle condizioni di Sinner è comunque sorta. Come scrive La Gazzetta dello Sport ricordando il cerotto apparso sul ginocchio destro di Jannik (possibile conseguenza della caduta che lo ha visto protagonista nella sfida contro Kecmanovic a Wimbledon) in occasione della sua visita al J-Medical l’ipotesi è “che la visita possa essere legata a un fastidio al ginocchio destro”. Al momento però non ci sono indizi che portano a temere per le sue condizioni, come testimoniano anche i video dell’azzurro tornato ad allenarsi con regolarità in questi giorni per preparare il ritorno sul cemento in occasione della tournée nordamericana.

Il piano di Sinner per Cincinnati e US Open

Se da questi esami non dovesse emergere alcuna problematica a sorpresa Sinner proseguirà il suo piano di avvicinamento allo US Open. Jannik rimarrà ancora in Europa per qualche giorno durante i quali con ogni probabilità continuerà ad allenarsi sui campi in cemento di Montecarlo, in seguito ai quali domenica 9 agosto partirà per gli Stati Uniti in direzione Cincinnati, dove dal 13 al 23 agosto si terrà il Masters 1000.

L’azzurro sfrutterà i primi giorni in Ohio per abituarsi ai campi e anche alle alte temperature, che già l’anno scorso avevano creato non pochi problemi a lui e ad altri giocatori, in vista dell’esordio nel torneo che – essendo lui la prima testa di serie e quindi esentato dal disputare il primo turno – avverrà tra il 15 e il 16 agosto. Terminato (si spera con un successo) il Masters di Cincinnati per Sinner sarà il momento di concentrarsi sullo US Open, dove sarà chiamato a vincere per aggiudicarsi il suo secondo slam stagionale.