Sinner nel mirino dei tifosi di Alcaraz e Djokovic, l’accusa assurda dopo il si a Madrid: “È un vigliacco”

La scelta di prendere parte al Masters 1000 di Madrid scatena le accuse degli ultras di Alcaraz e Djokovic nei confronti di Sinner, accusato di aver preso la decisione solo dopo la scoperta dei forfait dei rivali

Sembrano essere stati sciolti i dubbi sulla presenza di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Stando all’ex n°2 al mondo Alex Corretja infatti l’azzurro avrebbe sciolto le riserve decidendo di prendere parte al torneo della capitale spagnola, dove è già arrivato e già programmato il primo allenamento. La scelta del numero 1 ATP ha però scatenato l’ira dei tifosi di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che sui social lo hanno accusato di aver preso questa decisione solamente dopo aver scoperto che i suoi rivali non saranno presenti.

La rivelazione di Corretja: Sinner giocherà a Madrid

L’assenza di comunicazioni ufficiali (che sarebbero arrivate solo in caso di forfait), così come la decisione di arrivare con anticipo a Madrid, dove è atterrato nel pomeriggio di oggi sabato 18 aprile, già portavano a pensare che Sinner avrebbe preso parte al Masters 1000 della capitale spagnola, anche se qualche dubbio rimaneva. Dubbi che però potrebbero essere stati finalmente sciolti. Stando a Eurosport, durante la telecronaca della semifinale dell’ATP 500 di Barcellona tra Arthur Fils e Rafa Jodar, Alex Corretja avrebbe infatti rivelato la decisione ufficiale di Jannik di prendere parte al torneo.

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Sinner il record nel mirino a Madrid

Una decisione da un certo punto di vista sorprendente viste le peculiari caratteristiche di Madrid (il torneo su terra più differente dal Roland Garros per caratteristiche) e il tour de force affrontato da Sinner – uno che del riposo e della programmazione ragionata ha fatto un mantra – sin dall’inizio di marzo, ma che dall’altro ci racconta di un Jannik in grande forma e che probabilmente non sta accusando più di tanto le fatiche dell’ultimo periodo, magari anche perché galvanizzato dai recenti successi.

D’altronde si sa, l’appetito vien mangiando, e Sinner in questo momento sembra proprio non voler far terminare il proprio banchetto, pregustandosi già la prossima portata, la quinta, che avrebbe un sapore ancora più speciale delle precedenti da un certo punto di vista. Sì, perché a Madrid Jannik potrebbe infatti diventare il primo giocatore nella storia a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Un record che avrebbe dell’incredibile se realizzata.

L’assurda accusa di Alcaraz e Djokovic: “È un vigliacco”

C’è però chi sembra augurarsi che questa quinta portata vada di traverso a Sinner, come nel caso di alcuni ultras di Alcaraz e Djokovic, che si sono scagliati contro Jannik per questo suo cambio di decisione riguardo Madrid, quando in realtà l’azzurro mai aveva detto che non avrebbe preso parte al torneo, ma solamente usato parole di cautela dopo il successo di Montecarlo, consapevole di dover ascoltare il proprio corpo prima di prendere una decisione definitiva.

Alcuni utenti tifosi di Alcaraz o Djokovic avrebbero infatti accusato Sinner di aver deciso di partecipare a Madrid solamente dopo aver scoperto che i suoi due rivali non ci sarebbero stati, definendolo addirittura un vigliacco, come se Jannik fosse solito a tirarsi indietro quando c’è da affrontare i giocatori più forti del circuito. “Ha cambiato idea ora che Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno annunciato i loro ritiri ieri?”; “Si, la Pero e Boschetto di Sky Italia durante la partita di Musetti contro File hanno detto che Sinner non avrebbe giocato a Madrid. Quindi si, da vigliacco ha deciso senza Nole e Alcaraz di vincere facile”; “Perché prima dovevano vedere chi c era iscritto, senza Djokovic e senza Alcaraz è chiaro che fa gola e pensano punti facili, ma godo se li si ritorcesse contro” sono solo alcuni degli incomprensibili post che si leggono su X.