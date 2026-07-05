Dopo qualche giorno di tregua le temperature tornano a salire anche in Inghilterra già a partire da oggi, il match tra Sinner e Mochizuki in programma intorno alle 17.30 potrebbe anche slittare e c’è il rischio sospensione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una partita che sulla carta non dovrebbe avere storia ma nel tennis e nello sport in generale nessun risultato può essere scritto in anticipo. Lo sa benissimo Jannik Sinner che si prepara agli ottavi di finale di Wimbledon che gli presentano una sfida inedita contro il giapponese Shintaro Mochizuki. L’appuntamento è in programma intorno alle 17.30 sul campo Centrale come terzo match di giornata ma l’orario potrebbe cambiare e già da oggi a Londra anche il caldo tornerà a giocare un ruolo centrale.

Il nuovo allarme caldo in Inghilterra

Non c’è da preoccuparsi, almeno non ancora, ma a partire da oggi e forse ancora di più nei prossimi giorni il caldo potrebbe tornare a essere un fattore importante a Wimbledon. Dopo una settimana di tregua, le temperature cominciano a risalire anche in Inghilterra anche se non ai livelli record delle scorse settimane. Le previsioni rivelano che soprattutto nella zona sud del paese è in arrivo una nuova ondata di calore. Ma siamo lontani dalla situazione da record di fine giugno, a partire da oggi e nei prossimi giorni le temperature dovrebbe assestarsi intorno ai 31 gradi, fino ad arrivare a un massimo di 33 o 34 nei momenti più caldi. Ma resta una situazione da tenere sotto controllo.

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Sinner-Mochizuki, il rischio sospensione: cosa dice il regolamento

Il match tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki è il terzo in programma sul campo Centrale di Wimbledon con un orario indicativo di inizio fissato per le 17.30. Ad aprire la giornata di gare ci sarà il match tra Novak Djokovic e Roman Safiullin, il serbo è apparso in condizioni eccellenti in questi primi giorni di torneo e si trova davanti una delle sorprese di questa edizione. Era difficile pronosticare infatti il russo così performante sui prati inglesi, la vittoria contro Joao Fonseca in tre set ha stupito tutti. Se dovesse confermare le buone sensazioni di questi giorni e costringere Nole alla battaglia il match rischia anche di andare per le lunghe. A seguire una delle partite più attese del tabellone femminile con la sfida tra la numero 1 del ranking e la giapponese Osaka.

Se i primi due match dovessero “andare per le lunghe”, anche l’inizio della partita di Sinner subirebbe un ritardo. E’ molto complicato fare previsioni e fino a questo momento tutte le partite programmate sul Centrale e sul Campo 1 si sono disputate nel giorno in cui erano inizialmente in calendario. La chiusura del tetto è un aiuto in più ma il regolamento dello slam inglese prevede che tutti i match devono finire entro le 23 (ora locale, in Italia le 24).

L’incognita Mochizuki, il “giapponese erbivoro”

I pronostici alla vigilia del match tra Sinner e Mochizuki pendono tutti dalla parte dell’azzurro e non potrebbe essere diversamente. La sfida è inedita, i due non si sono mai affrontati in passato. Di fronte c’è il numero 1 del mondo contro il 151 della classifica ATP ma i risultati delle ultime settimane invitano comunque alla prudenza. Il 23enne di Kawasaki sarà alla sua settimana partita, dopo aver vinto i tre match delle qualificazioni al primo turno ha “demolito” il padrone di casa Basing con un eloquente 6-3, 6-0, 6-0. Poi è stata la volta dello statunitense Ethan Quinn battuto sempre in tre set (6-2, 7-6, 7-5), la vittoria più sorprendente è arrivata però con lo spagnolo Rafael Jodar, la grande rivelazione del 2026, che è uscito sconfitto in 4 set (1-6, 7-6, 6-4, 6-4). Il giapponese ha dimostrato di avere grande affinità con la superficie ed è un avversario da non sottovalutare.

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