Un po' di apprensione tra i tifosi del campione azzurro per un piccolo problema di natura fisica: serenità nel team, ma c'è una voce sul preparatore Ferrara.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Comincia la seconda settimana di Wimbledon e Jannik Sinner lavora sodo per farsi trovare pronto. Allenamenti costanti sotto il sole di Londra per il rosso di San Candido, atteso dall’ultimo match sul Centrale di domenica contro Shintaro Mochizuki, il “Carneade” giapponese bravo a guadagnarsi il diritto a sfidare il numero 1 in una cornice così prestigiosa. C’è qualche dubbio sull’orario d’inizio della partita – oscillante tra le 17.30 e le 20.30, a seconda della durata dei match precedenti che vedono convolti Novak Djokovic e Aryna Sabalenka – e c’è qualche dubbio, ahimé, pure sulle condizioni della spalla del fenomeno altoatesino.

Problema alla spalla per Sinner: “Mi dà fastidio”

La spia rossa si è accesa sul finire della partitella d’allenamento giocata ad Aorangi Park contro Raffaele Ciurnelli, talento juniores che Sinner ha scelto come sparring partner per prepararsi al rovescio del giapponese. A un certo punto Jannik ha iniziato a toccarsi con insistenza la spalla destra, soprattutto dopo aver effettuato il servizio. Più volte il campione s’è fermato, poi ha confidato le sue preoccupazioni al fisioterapista Alejandro Resnicoff: “Mi dà fastidio quando colpisco con la racchetta”. Dall’entourage minimizzano e fanno sapere che il piccolo fastidio non turba più di tanto: basterà per tranquillizzare i tifosi più ansiosi?

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La battuta di Vagnozzi e la reazione di Cahill

A parte il piccolo problema alla spalla, la seduta col giovante talento italiano si è svolta in un clima di grande serenità. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stato anche spazio per un momento goliardico a danno del “povero” Darren Cahill, reduce dalla delusione per l’uscita dai Mondiali della sua Nazionale. “Sembra il portiere dell’Australia”, ha scherzato Vagnozzi dopo una presa mancata proprio da Resnicoff, scatenando la reazione irritata del vecchio coach: “Ti ho sentito, str…”. Scherzi anche al preparatore Ferrara, oggetto di indiscrezioni – sempre riportate dalla ‘Rosea’ – relative a un possibile, nuovo divorzio.

Il bacio tra Laila e Jannik e l’arrivo atteso a Londra

Non tira affatto aria di divorzio, invece, tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Il settimanale Diva e Donna ha diffuso sui suoi canali social le foto del bacio appassionato tra il numero 1 e la modella danese in barca qualche giorno prima dell’inizio dell’avventura londinese. Chissà che Laila non possa raggiungere il suo amato nei prossimi giorni. Dopo la partita con Broksby, Sinner ha scherzato sull’assenza di mamma Siglinde e papà Hanspeter dal royal box: non ha fornito dettagli, curiosamente, sull’assenza di Laila, probabilmente bloccata lontano dal Regno Unito da precedenti impegni lavorativi.