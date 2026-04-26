Sinner, Sky non fa sconti: in chiaro ci vanno Bagnaia e Bezzecchi. Jannik, l’avversario più pericoloso non è Moller

La sfida tra il numero 1 della classifica ATP e il danese Moller andrà in scena sul Centrale non prima delle 16. Ma a destare preoccupazione è il virus che serpeggia alla Caja Magica

Jannik Sinner rimane un’esclusiva. I tifosi italiani che speravano di vedere il numero 1 giocare in chiaro contro il danese Elmer Moller dovranno aspettare un’altra occasione. La sfida dei sedicesimi di finale non andrà in scena prima delle 16 con l’azzurro che dovrà aspettare gli incontri di Coco Gauff prima e di Musetti dopo (impegnato contro l’olandese Griekspoor).

La scelta di Sky: in chiaro c’è la MotoGP

I tifosi italiani sperano sempre di avere sempre un pezzetto di Jannik Sinner “in omaggio”. Tutti i tornei dell’ATP ricadono nelle esclusive di Sky che talvolta concede qualcosa ai fan del numero 1 del mondo trasmettendo le sue partite in chiaro su TV8. Per il momento però l’emittente satellitare non fa sconti sui primi turni del torneo di Madrid e se qualcuno si attendeva che la partita contro il danese Moller venisse trasmessa in chiaro è rimasto deluso. Sky però fa un regalo agli appassionati di sport italiani e domani alle ore 14 su TV8 e in chiaro ci sarà la quarta tappa della MotoGp con la gara di Jerez de la Frontera che vede tra i suoi protagonisti i piloti italiani Bagnaia e Bezzecchi.

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La sfida inedita con Moller

E’ evidente che a Madrid tutte le attenzioni ora sono concentrate proprio su Jannik Sinner, soprattutto dopo il forfait di Alcaraz. Il numero 1 arriva al Masters 1000 sulla terra spagnola con il ruolo di grande favorito in virtù delle vittorie conquiste a Indian Wells, Miami e Montecarlo. La partenza sulla terra rossa spagnola non è stata esaltante per l’azzurro che ha sofferto, forse più del previsto, contro il francese Bonzi. E ora per lui c’è una sfida inedita visto che dall’altra parte della rete trova il danese Elmer Moller contro cui non ha mai giocato che a Madrid ha battuto il giovane azzurro Federico Cinà all’esordio e poi a sorpresa anche l’emergente canadese Gabriel Diallo. La sfida contro il numero 169 del ranking ATP è in programma come terzo incontro al Manolo Santana Stadium con i due tennisti che non scenderanno in campo prima delle 16.

Il vero pericolo per Sinner

Il pericolo principale per il numero 1 al mondo però in questo momento non sembra essere il suo prossimo avversario, quanto un virus che sta facendo strage di tennisti a Madrid. In un momento di grande forma e in vista degli appuntamenti di Roma e del Roland Garros, Sinner non vuole di certo ritrovarsi a fare i conti con un problema fisico che rappresenterebbe una battuta d’arresto alla sua preparazione. Ma a Madrid cresce la preoccupazione, il primo a lanciare l’allarme è stato il croato Marin Cilic costretto a dare forfait per quella che sembrava un’intossicazione alimentare. Ma nella giornata di oggi a pagare il prezzo di questa situazione è stata anche la polacca Iga Swiatek che si è ritirata nel corso del terzo set della sfida con l’americana Li.