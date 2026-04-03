Sinner, i dubbi su Montecarlo: il precedente che preoccupa. “Merito della squalifica”, la Spagna punge sul confronto con Alcaraz

Oggi il sorteggio del primo Masters 1000 della stagione, Sinner sarà al via: le mine vaganti da temere nel torneo. I dubbi di Jannik alla viglia, l’infortunio nel 2024 è un precedente che preoccupa

La stagione sulla terra rossa è ufficialmente cominciata ma solo domenica prossima è al via il primo grande appuntamento sui campi del Principato di Monaco. Il torneo di Montecarlo rappresenta una grande opportunità per Jannik Sinner ma anche una fonte di preoccupazione con il passaggio dal cemento alla terra rossa che è sempre un momento molto delicato, soprattutto per l’azzurro.

I dubbi su Montecarlo e il precedente che preoccupa

Jannik Sinner sarà ai nastri di partenza del torneo di Montecarlo che va in scena dal 5 al 12 aprile (uno dei 2 Masters 1000 che si gioca su una settimana e non su 12 giorni). Alla vigilia però c’è chi ha messo in discussione la sua partecipazione al primo torneo importante sulla terra rossa. Il mese di impegni negli Stati Uniti è stato sicuramente logorante dal punto di vista fisico. La vittoria nel Sunshine Double rappresenta un momento unico ma anche una fatica da tenere in considerazione. E ora c’è da riabituare il corpo a una condizione di gioco completamente diversa come quella sulla terra rossa. Alcaraz ha avuto più giorni per preparare una transizione che è sempre molto delicata e che due anni fa portò anche Jannik ad avere dei problemi all’anca che lo costrinsero poi a ritirarsi da Madrid e poi a rinunciare agli Internazionali di Roma.

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Mensik, Fonseca e Berrettini: le mine vaganti da temere

Jannik Sinner arriva al torneo come testa di serie numero 2 e sarà dunque come sempre dalla parte opposta del tabellone rispetto a Carlos Alcaraz. Il tennista italiano avrà un bye al primo turno e qui di debutterà al secondo contro un tennista che non è testa di serie (a Montecarlo sono i migliori 16 iscritti). Ma il debutto potrebbe comunque portare in dote una brutta gatta da pelare visto che tra i giocatori che non sono testa di serie ci sono delle mine vaganti: tra queste Jakub Mensik che lo ha battuto a Doha, il giovane brasiliano Joao Fonseca che lo ha messo in difficoltà a Indian Wells ma anche il possibile derby contro Matteo Berrettini.

La Spagna punge Jannik: la corsa al numero 1 del ranking

Il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la prima posizione nel ranking ATP prosegue anche a Montecarlo, anzi forse soprattutto nel Principato. Il tennista spagnolo infatti lo scorso hanno ha vinto il torneo e ha 1000 punti da difendere in questo evento. La corsa per il primato si giocherà proprio sulla terra rossa e in particolare nei prossimi eventi che come successo a Indian Wells e Miami, Jannik non ha giocato nel 2025. Il quotidiano spagnolo Marca per presentare la “battaglia” per la prima posizione sottolinea proprio la squalifica di Sinner: “La sanzione del 2025 ora aiuta Sinner”. Forse solo un modo per presentare la sfida ad Alcaraz per il vertice del ranking ATP, di sicuro non il migliore possibile.