Sinner beffato da Alcaraz...e dall'ATP: Carlos nel 2025 ha intascato più premi di Jannik per un cavillo

Nel prize money stagionale lo spagnolo ha incamerato 21,35 milioni di dollari contro i 19,12 dell'italiano: tutta colpa di un regolamento "penalizzante".

Non sarà prestigiosa come la classifica ATP, ma forse è ancora più importante. E anche nella graduatoria dei guadagni c’è Carlos Alcaraz davanti a Jannik Sinner al termine del 2025. Nell’ultimo anno, infatti, il murciano ha portato a casa qualche soldino in più rispetto al fenomeno azzurro. Una beffa per Sinner, anche perché – dati alla mano – il rosso di San Candido “sul campo” avrebbe meritato più del suo rivale diretto. Che però è stato favorito da un cavillo del regolamento deciso dall’ATP. Una quisquillia, come l’avrebbe definita il grande Totò. Una facezia non direttamente controllabile dallo stesso Sinner.

Il montepremi di Sinner nel 2025 e il cavillo del regolamento

Che è successo, dunque? Semplicemente, che Sinner a fine stagione è stato escluso dai bonus concessi dall’associazione dei tennisti pro per aver saltato quattro eventi di primaria importanza: i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Madrid e del Canada. La beffa, perché di tale si tratta, è che tre eventi su quattro Sinner li ha “dovuti” saltare per via della squalifica concordata con la WADA per l’ormai arcinota vicenda della positività al Clostebol. Si tratta dei due ATP 1000 del Sunshine Double statunitense e dell’Open spagnolo, in programma tra marzo e aprile. Solo in Canada Sinner, come del resto altri big, ha scelto di non partecipare per focalizzare la sua preparazione sugli US Open.

Bonus per Alcaraz e non per Jannik: escluso per il Clostebol

Queste rinunce, più forzate che volontarie, hanno fatto sì che Sinner fosse escluso dai bonus extra garantiti dall’ATP ai trenta giocatori che hanno ottenuto più punti tra i Masters 1000 e le ATP Finals. Una fetta da 21 milioni di dollari, la cui parte principale è andata a Carlos Alcaraz, che ha aggiunto due milioni e mezzo di dollari ai 18 e passa incamerati per vie “normali”. Questo ha fatto in modo che Carlitos guadagnasse un paio di milioncini in più rispetto a Sinner nell’ultimo anno. Dal computo, ovviamente, sono esclusi Slam e altri eventi che non rientrano sotto l’egida dell’ATP come il Six Kings Slam.

Tennis, il prize money del 2025: Musetti in quinta posizione

Dietro Alcaraz, che ha chiuso il 2025 con 21,35 milioni di dollari, e Sinner, che invece s’è “fermato” a 19,12, il vuoto. Terzo della lista, infatti, Alexander Zverev con appena (si fa per dire) 7,47 milioni di dollari. Al quarto posto il “Diavolo della Tasmania”, Alex de Minaur, che ha messo in tasca la bellezza di 6,66 milioni di dollari. Quinto, invece, per il secondo degli italiani, Lorenzo Musetti, ch ha incamerato 6,34 milioni. In top ten anche Taylor Fritz (5,94 milioni), Felix Auger-Aliassime (5,82 milioni), Ben Shelton (5,67 milioni), l’inossidabile Novak Djokovic (5,14 milioni) e quel simpaticone di Casper Ruud (3,97 milioni).