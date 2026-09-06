Il tennista numero 1 al Mondo è nel paddock del Gp d’Italia: Jannik non ha mai nascosto la passione per la F1 e il tifo per la Ferrari e l’amico Antonelli. E il ritorno in campo si avvicina

Jannik Sinter si può dedicare alla sua grande passione: automobili e Formula 1. Il campione italiano dimentica la delusione per non aver potuto partecipare agli US Open e si concede una giornata all’autodromo di Monza per assistere al GP e fare il tifo per la Ferrari e per l’amico Kimi Antonelli.

La rassicurazione sul ginocchio: “Sta bene”

Tutti provano a prendersi un “pezzetto” di Sinner. Sin dal suo arrivo nel paddock è scoppiato un vero e proprio caos con il numero uno del mondo circondato da giornalisti e fotografi. Jannik è come al solito molto schivo e riservato e concede solo una battuta sulle sue condizioni fisiche: “Il ginocchio? Va tutto bene”. Accanto a lui c’è Flavio Briatore con cui condivide da tempo l’amicizia e il manager dell’Alpine che oggi vede Gasly partire dalla pole si lascia andare a una battuta: “Sinner e Antonelli sono il futuro del nostro paese”.

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Il bagno di folla a Monza con papà ma senza Laila

Avrà pesato anche la lunga assenza dai campi ma l’arrivo di Jannik Sinner all’autodromo di Monza è sembrato davvero quello di una vera e propria rockstar. Il tennista azzurro che ha rinunciato al tour in Nord America (compresi gli US Open) è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla, nel paddock si è scatenato il caos al suo arrivo tra i fotografi e semplici tifosi che volevano strappare uno scatto o un selfie con il campione. L’altoatesino è arrivato insieme al papà Hanspeter, non c’è invece la fidanzata Laila Hasanovic che lo aveva accompagnata al Gp di Abu Dhabi. La modella, che in passato è stata legata anche a Mick Schumacher, è attualmente impegnata al Festival di Venezia dove è stata protagonista di alcune sfilate.

Jannik rischia di perdere un primato

Il 2026 di Jannik Sinner è stato senza dubbio di grandissimo livello e non solo per la vittoria di Wimbledon. Il tennista azzurro ha completato la vittoria di tutti i Masters 1000, un’impresa che prima di lui era riuscita solo a Novak Djokovic. Ma negli slam le cose non sono andate altrettanto bene: Jannik ha messo insieme i punti della semifinale agli Australian Open e della vittoria a Londra. Ma l’uscita al secondo turno al Roland Garros e il forfait agli US Open incidono anche in classifica. Non in quella ATP che vede l’azzurro al primo posto con 11500 punti (già detratti i 1300 che lascia per strada a New York) ma nella Race dove Sascha Zverev ormai lo incalza da vicino. Il tedesco in questo momento è a 1100 punti di distacco ma se dovesse continuare ad avanzare potrebbe andare a prendersi il primo posto e in caso di vittoria arrivare a quota 8650.