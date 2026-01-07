Sinner, la mossa inedita per strappare il numero 1 ad Alcaraz: nuova sfida all’ATP di Doha, ma Carlos si tutela

Sinner si è iscritto all'ATP 500 di Doha al quale prenderà parte dopo gli Australian Open e dove sarà presente anche il rivale Alcaraz, al quale proverà a strappare qualche punto per il sorpasso in classifica

Il calendario di Jannik Sinner per il 2026 si arricchisce con un nuovo appuntamento. Dopo gli Australian Open, a febbraio l’azzurro si prenderà due settimane di riposo per recuperare e in seguito prenderà parte per la prima volta in carriera, dopo che l’anno scorso la sospensione concordata con la WADA gli impedì all’ultimo di parteciparvi, all’ATP 500 di Doha, dove potrà rosicchiare punti importanti a Carlos Alcaraz, anche lui iscritto al torneo del Qatar.

Sinner parteciperà all’ATP 500 di Doha

Novità importanti nella programmazione di Sinner per i primi mesi del 2026. Stando a quanto riportato da Sky Sport, dopo un paio di settimane di riposo in seguito agli Australian Open Jannik infatti prenderà parte all’ATP 500 di Doha in programma dal 16 al 21 febbraio. Per l’azzurro sarà la prima partecipazione al torneo del Qatar, al quale avrebbe dovuto prendere parte anche l’anno scorso, non fosse che pochi giorni prima dell’inizio dell’evento fu costretto a rinunciarvi per via della sospensione di tre mesi concordata con la WADA.

Sinner, missione sorpasso su Alcaraz

Il torneo del Qatar segnerà anche l’inizio della rincorsa in classifica di Sinner su Alcaraz per tornare numero 1. Se all’Australian Open infatti l’azzurro difficilmente potrà recuperare punti sullo spagnolo (perché accada quest’ultimo dovrebbe venire eliminato prima di approdare ai quarti e Jannik vincere il torneo), da febbraio fino agli Internazionali d’Italia Sinner non avrà punti da difendere e dunque qualunque risultato sarà buono per accorciare le distanze nel ranking su Carlos. L’ATP 500 di Doha sarà ovviamente solo il primo step e potrebbe essere utile a mettere pressione su Alcaraz in vista degli appuntamenti più importarti dei mesi successivi, ovvero i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, dove Jannik potrà seriamente tentare il sorpasso.

Alcaraz si tutela, a febbraio sarà più impegnato di Sinner

Sorpasso che ovviamente Alcaraz farà di tutto perché non si concretizzi. In attesa di vedere come andrà l’Australian Open, dove Carlos ha la chance di aumentare considerevolmente il proprio vantaggio di 550 punti su Sinner, lo spagnolo si è infatti iscritto oltre che al torneo di Doha (come si evince dal sito ufficiale dell’evento) anche all’ATP 500 di Rotterdam da lui vinto l’anno scorso, in modo da provare a recuperare i punti che gli verranno sottratti e non permettere a Jannik di accorciare in classifica.