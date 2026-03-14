Sinner, la mossa che sorprende Zverev ma resta il timore per la schiena. Bertolucci ammette: “Mancava da un po’”

L’azzurro conquista la sua prima finale a Indian Wells dominando un match non bellissimo contro il tedesco Zverev. Alla vigilia del match la preoccupazione per un problema alla schiena

Jannik Sinner ha un rapporto molto particolare con Indian Wells. Il torneo statunitense lo ha sempre visto protagonista ma fino a questo momento mai capace di raggiungere la fase finale. Ed è stato proprio dal cemento californiano che è cominciato il caso doping che ha avuto un effetto negativo nel 2025 costringendogli a rinunciare a tre mesi di attività. Contro Zverev, Sinner conferma di essere tornato a un grande stato di forma. E già riscalda i motori per la sua prima finale al Tennis Paradise.

Il timore per la schiena

Basta un’immagine, una mezza notizia e tra i tifosi di Jannik Sinner si scatena letteralmente il panico. Manca poco all’inizio della semifinale contro Zverev quando arriva la notizia di un piccolo problema alla schiena per il numero 2 del mondo. L’azzurro, infatti, dopo il riscaldamento nello spogliatoio si sarebbe trattenuto per una sessione di massaggi alla parte bassa della schiena. I primi game diventano così una caccia a scovare le smorfie dell’azzurro, per capire se ci sia qualcosa che non va. Ma il match prosegue sui binari giusti e quando arriva il primo break, un po’ di tensione si scioglie. Ma la situazione alla schiena resta da monitorare in vista della finale.

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Sinner-Zverev: tutte le emozioni della semifinale

La mossa che stordisce Zverev

Sinner è conosciuto nel tour ATP per essere uno dei migliori in risposta, dall’altra parte della rete però c’è Zverev che a sua volta fa della sua qualità al servizio uno dei punti di forza. Si prospetta uno scontro di altissimo livello visto che il tedesco nel corso del Masters 1000 statunitense ha subito un solo break. Ma dopo i primi game si capisce che il team dell’azzurro ha preparato qualcosa di diverso per la semifinale. A differenza di quanto spesso fa, Jannik decide di rispondere molto lontano dalla linea di fondo, una posizione decisamente molto inusuale per lui. L’altoatesino sembra mandare completamente in confusione il suo avversario che vive una giornata difficile con la prima che diventa complicatissima con la seconda di servizio. E sta forse proprio in questa mossa tattica la chiave che ha permesso a Sinner di indirizzare subito il match dalla sua parte.

Le parole di Sinner dopo il match

Una vittoria netta quella di Jannik Sinner che supera per la sesta volta consecutiva Alexander Zverev. Alla fine del match l’azzurro è raggiante per il traguardo conquistato in California e svela che la mossa in risposta è stata preparata prima del match: “E’ stato un grande risultato, la prima finale qui per me è importante. E’ il torneo di cui ho sentito di più la nostalgia l’anno scorso. La finale sarà difficilissima ma sono contento di aver giocato bene questo torneo e questa settimana. Penso che sia stata una bella prestazione, penso che i due break nel primo set mi hanno dato grande fiducia. La risposta? Il piano prima della partita era quello di dare importanza alla risposta. Ho cercato di cambiare spesso la posizione ma contro di lui è difficile. Sapevo che sarebbe stata complicata ma volevo giocare questa partita e sono contento di come sia finita”.

Bertolucci: “Una versione che mancava da un po’”

La sconfitta con Djokovic a Melbourne e poi con Mensik a Doha avevano fatto alzare il livello dell’attenzione ma anche della preoccupazione per il momento di Sinner. Chi ha sempre sostenuto che si trattasse solo di una fase passeggere è stato Paolo Bertolucci che però sottolinea il significativo cambio di passo dell’azzurro a Indian Wells: “Bene sotto tutti i punti di vista, anche questo cambiamento alla risposta. Ho rivisto una versione ad alto livello di Sinenr che era un po’ che mancava. Match dopo match questo torneo ce lo ha riportato ad alto livello. A questi livelli se non sei apposto fisicamente, rischi che una partita giri. Ci sono sempre match molto equilibrata, se la condizione fisica di Sinner fosse stata la stessa di qualche tempo fa, forse avrebbe rischiato. Il virus e qualche altro problemino sembra essere stato buttato alle spalle”.

L’Italia sorride con Cobolli e…Bencic

Nella penultima giornata di gare a Indian Wells c’è stato spazio anche per la finale del doppio femminile che ha visto la vittoria della coppia formata da Townsend e Siniakova ai danni di Danilina e Krunic. Ma arriva anche un po’ a sorpresa un successo italiano: è quello firmato da Flavio Cobolli che insieme a Belinda Bencic conquista il successo nel doppio misto. La coppia italo-svizzera ha la meglio al terzo set contro la coppia formata dalla canadese Dabrowski e dal britannico Glasspool (6-3, 2-6, 10-7).