Il numero 1 del mondo soffrirebbe della sindrome della bandelletta ileotibiale, un giornalista prova a far luce sulle sue condizioni. Intanto il dibattito sul numero 1 al mondo continua

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una rivelazione da prendere con le pinze visto che non arriva dai canali ufficiali di Jannik Sinner. Ci pensa un giornalista a svelare quale è la condizione che sta affliggendo il numero 1 del mondo, che non gli ha permesso di giocare lo US Open, di rinunciare a Pechino e che ora mette a rischio anche i prossimi appuntamenti in programma.

La rivelazione di Parpiglia

Autore e giornalista che si occupa di televisione, ma negli ultimi tempi Gabriele Parpiglia è diventato un esperto anche sull’argomento Sinner. E’ stato proprio il giornalista a rivelare per primo delle visiti in programma dal campione altoatesino a Milano e ora nella sua newsletter rivela nuovi particolari sull’infortunio che non ha permesso al numero 1 del mondo di scendere in campo a Pechino specificando che Jannik soffrirebbe della “sindrome della bandelletta ileotibiale”. Secondo il giornalista dopo le passerelle, Sinner sarebbe tornato alla clinica La Madonnina per un nuovo controllo.

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Il possibile ritorno in campo

Le speranze di una presenza di Sinner a Shanghai si sono ridotte notevolmente negli ultimi giorni. Del resto il campione altoatesino ha sempre dichiarato di non voler rischiare di giocare su un infortunio rischiando così di aggravare la sua situazione. La possibilità che Zverev lo scavalchi nella classifica ATP non è di certo una sua priorità con Jannik che ha rivelato scatenando anche un po’ di preoccupazione: “Se non sono pronto a gennaio diventa un problema”. Del resto se le rivelazioni sulla sua condizione si rivelassero fondate c’è da stare molto attenti, in alcuni casi (piuttosto remoti), quel tipo di infiammazione può portare anche a un intervento chirurgico.

McEnroe sceglie ancora Alcaraz

Sinner è fermo ai box con la speranza di poter tornare presto nel circuito mentre a Londra si gioca la Laver Cup. E proprio dal torneo di esibizione arriva una dichiarazione dell’ex tennista John McEnroe. Il leggendario giocatore non ha mai nascosto la sua grande stima per Carlos Alcaraz e anche in questa circostanza quando viene messo di fronte alla scelta tra lo spagnolo e Sinner sembra non avere dubbi: “Quando entrambi giocano al loro miglior livello, penso che Alcaraz sia il miglior giocatore del mondo. Jannik, ovviamente, è un giocatore incredibile e se Carlos non è al suo massimo livello, allora penso che sarà sempre Sinner a vincere. Ma la cosa più importante in questo momento per entrambi è che possano stare bene”.